Актуальные сумки, которые будут популярны летом: лучшая подборка

Летом особую популярность приобретают плетеные сумки. Они идеально вписываются не только в пляжный, но и в городской образ. Какие модели будут в тренде этим летом – читайте дальше.

Плетеные сумки считаются своеобразным символом тепла и солнца, так что в стилизации с легким платьем и сандалями создают по-настоящему летний образ.

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В любую погоду плетеные сумки дарят летнее настроение. Если прошлым летом в моде были элегантные сумки-багеты, то в этом году первенство занимают шоперы и корзины.

Плетеные сумки хороши не только благодаря своему виду, но и вместительности. Туда вы с легкостью сможете поставить книги, телефон, кошелек, воду и даже фрукты или снеки.

Такие сумки отлично сочетаются с разнообразными вещами и относятся к капсульному гардеробу. Стилисты советуют в этом сезоне обращать внимание на сумки-корзины темного цвета, плетеные шоперы в стиле Prada и соломенные сумки с кожаными ремешками в стиле Loewe.

Сумки-корзинки

Шоперы

Соломенные сумки