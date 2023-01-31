Широкие, костюмные и карго: как выглядят лучшие брюки 2023 года

Большое количество модных брюк позволит в 2023 году успешно поэкспериментировать с образами. Дизайнеры представили на модном подиуме множество интересных вариантов, без которых вам не обойтись в новом сезоне.

Обычно мы привыкли дополнять свои будничные выходы базовыми джинсами, впрочем, штаны – это классика, от которой не стоит отказываться. Что будет в моде в 2023 году и какие фасоны нам подготовили дизайнеры читайте в материале.

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Серебро

Серебристые брюки – ключевой тренд весны-лета 2023. Можете смело выбирать металлизированные брюки в стиле Isabel Marant. Они будут хорошо сочетаться с базовыми майками, футболками или корсетами.



Актуальные штаны на 2023 год / Фото с Vogue

Широкие штаны

Брюки широкого кроя останутся с нами надолго. Обращайте внимание в новом сезоне на темно-синие брюки, подходящие к черным лонгсливам и ярким блузкам.

Актуальные штаны на 2023 год / Фото с Vogue

Свободный фасон

В гардеробе пара свободных джинсов не будет лишней. Сочетайте их с обжатой рубашкой и большим количеством украшений.



Актуальные штаны на 2023 год / Фото с Vogue

Прямой крой

Black total look всегда стильно смотрится, поэтому ищите пару с высокой посадкой и широкими прямыми штанинами. Выглядит такой образ просто, лаконично и модно.



Актуальные штаны на 2023 год / Фото с Vogue

Белые брюки

Брюки белого цвета – неизменная вещь в летнее время года. Выбирайте варианты с широкой штаниной и высокой талией. Эффектно белые штаны будут смотреться с блейзерами размера оверсайза.



Актуальные штаны на 2023 год / Фото с Vogue

Карго

Брюки карго возвращаются в моду. Они есть в гардеробе Рианны, Дуа Липы, Эмили Ратаковски, Гейли Бибер, Джиджи и Белли Хадид.



Актуальные штаны на 2023 год / Фото с Vogue

Костюмные штаны

Брючный костюм является надежным основанием любого гардероба. Вы можете носить по отдельности и штаны, и жакет. Отдавайте предпочтение в новом сезоне брюкам с высокой посадкой.



Актуальные штаны на 2023 год / Фото с Vogue