Трендовые шарфы в зимних образах: что выбирают известные инфлюэнсеры

Шарф – интересный аксессуар для создания стильных зимних образов. Это один из немногих аксессуаров, который не только защищает от холода, но и придает аутфиту особую изюминку.

Инфлюэнсеры выбирают шарф под любую верхнюю одежду, пишет 24 канал. Модницы совмещают шарф с жакетами, анималистическими шубами, пальтами и дубленками.

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В последнее время модницы выбирают к своим образам цветные шарфы, способные разнообразить аутфит. Этой зимой в моде длинные шарфы с бахромой, однотонные яркие или нейтральные цвета – молочные, кремовые, белые или черные.

Часто у девочек возникают трудности в отношении шарфа: какой именно выбрать и как правильно его стилизовать. Несколько простых правил показывают на себе модные блоггеры, активно применяющие шарф в своих выходах.

Самая популярная стилизация шарфа с одеждой – монохромная. Подбирайте шарф к цвету вашей верхней одежды, жакета или свитера.

Цветные шарфы удачно разбавляют аутфит и придают образу особой изюминки. Вы также можете подбирать шарф в паре с шапкой, впрочем, модницы доказывают, что это делать необязательно. Сейчас шарф может совсем не сочетаться с шапкой, а наоборот, иметь совершенно разные цвета.