Самые модные куртки осени 2022 года: что нужно приобрести в сентябре

Погода за окном не сильно радует, так что нужно уже готовить вещи для прохладной поры. Модную подготовку к ранней осени следует начинать с курток.

Этой осенью нам не обойтись без универсальных курток, подходящих на период, когда температура начнет опускаться ниже 20 градусов тепла. Дизайнеры советуют выбирать бомберы, байкерские кожаные куртки, ветровки и джинсовки.

Читайте также 8 безупречных осенних трендов: подборка стильных вещей

Бомберы

Бомберы несколько сезонов подряд занимают лидирующие позиции среди модной верхней одежды. Дизайнеры экспериментируют с фасонами, тканями и даже оттенками, предлагая модели на любой вкус. Max Mara сделали ставку на минималистическую модель, David Koma украсили бомбер вышивкой, а Etro показали модель, выполненную в технике пэчворка.



Трендовые куртки на осень 2022 / Фото с Vogue



Трендовые куртки на осень 2022 / Фото с Vogue



Трендовые куртки на осень 2022 / Фото с Vogue

Ветровка

Ветровка – это модная спортивная куртка, выполненная из непродуваемого и непромокаемого материала. Осенью среди ветровок в моде будет любая длина – от укороченных моделей до длинных.



Трендовые куртки на осень 2022 / Фото с Vogue



Трендовые куртки на осень 2022 / Фото с Vogue

Байкерская куртка

В прошлом году в моде были классические кожаные куртки-косухи, а этой осенью в тренде модели, вдохновленные эстетикой Формулы 1. Бренды представили гоночные куртки прямого кроя, декорированные ребристой поверхностью, широкими плечами и круглой горловиной.



Трендовые куртки на осень 2022 / Фото с Vogue

Деним

Джинсовые куртки подходят не только для летних вечеров, но и сентября. Их можно совмещать с романтическими платьями и даже носить с любимыми джинсами, сочетая несколько цветов денима.



Трендовые куртки на осень 2022 / Фото с Vogue



Трендовые куртки на осень 2022 / Фото с Vogue