Самые модные куртки осени 2022 года: что нужно приобрести в сентябре
Источник:Vogue
Погода за окном не сильно радует, так что нужно уже готовить вещи для прохладной поры. Модную подготовку к ранней осени следует начинать с курток.
Этой осенью нам не обойтись без универсальных курток, подходящих на период, когда температура начнет опускаться ниже 20 градусов тепла. Дизайнеры советуют выбирать бомберы, байкерские кожаные куртки, ветровки и джинсовки.
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Бомберы
Бомберы несколько сезонов подряд занимают лидирующие позиции среди модной верхней одежды. Дизайнеры экспериментируют с фасонами, тканями и даже оттенками, предлагая модели на любой вкус. Max Mara сделали ставку на минималистическую модель, David Koma украсили бомбер вышивкой, а Etro показали модель, выполненную в технике пэчворка.
Трендовые куртки на осень 2022 / Фото с Vogue
Трендовые куртки на осень 2022 / Фото с Vogue
Трендовые куртки на осень 2022 / Фото с Vogue
Ветровка
Ветровка – это модная спортивная куртка, выполненная из непродуваемого и непромокаемого материала. Осенью среди ветровок в моде будет любая длина – от укороченных моделей до длинных.
Трендовые куртки на осень 2022 / Фото с Vogue
Трендовые куртки на осень 2022 / Фото с Vogue
Байкерская куртка
В прошлом году в моде были классические кожаные куртки-косухи, а этой осенью в тренде модели, вдохновленные эстетикой Формулы 1. Бренды представили гоночные куртки прямого кроя, декорированные ребристой поверхностью, широкими плечами и круглой горловиной.
Трендовые куртки на осень 2022 / Фото с Vogue
Деним
Джинсовые куртки подходят не только для летних вечеров, но и сентября. Их можно совмещать с романтическими платьями и даже носить с любимыми джинсами, сочетая несколько цветов денима.
Трендовые куртки на осень 2022 / Фото с Vogue
Трендовые куртки на осень 2022 / Фото с Vogue