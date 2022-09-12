Цієї осені нам не обійтися без універсальних курток, які підходять на період, коли температура почне опускатися нижче 20 градусів тепла. Дизайнери радять обирати бомбери, байкерські шкіряні куртки, вітрівки та джинсовки.

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Бомбери

Бомбери кілька сезонів поспіль займають лідируючі позиції серед модного верхнього одягу. Дизайнери експериментують з фасонами, тканинами і навіть відтінками, пропонуючи моделі на будь-який смак. Max Mara зробили ставку на мінімалістичну модель, David Koma прикрасили бомбер вишивкою, а Etro показали модель, виконану в техніці печворк.



Трендові куртки на осінь 2022 / Фото з Vogue



Трендові куртки на осінь 2022 / Фото з Vogue



Трендові куртки на осінь 2022 / Фото з Vogue

Вітрівка

Вітрівка – це модна спортивна куртка, що виконана з непродувного і непромокаючого матеріалу. Восени серед вітрівок в моді буде будь-яка довжина – від вкорочених моделей до довгих.



Трендові куртки на осінь 2022 / Фото з Vogue



Трендові куртки на осінь 2022 / Фото з Vogue

Байкерська куртка

Минулого року в моді були класичні шкіряні куртки-косухи, а цієї осені в тренді моделі, що натхненні естетикою Формули 1. Бренди представили гоночні куртки прямого крою, які декоровані ребристою поверхнею, широкими плечима та круглою горловиною.



Трендові куртки на осінь 2022 / Фото з Vogue

Денім

Джинсові куртки підходять не лише для літніх вечорів, але й для вересня. Їх можна поєднувати з романтичними сукнями та навіть носити з улюбленими джинсами, поєднуючи кілька відтінків деніму.



Трендові куртки на осінь 2022 / Фото з Vogue



Трендові куртки на осінь 2022 / Фото з Vogue