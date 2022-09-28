Удобные и комфортные кроссовки уже давно стали обязательной парой в женском гардеробе, пишет 24 канал. Кроссовки являются отличным дополнением к кэжуал-стилю. Они отлично дополняют не только джинсы и брюки, но и платья.

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Ретро модели

Этой осенью ретро-модели на пике популярности. Кроссовки Adidas Gazelle становятся трендовыми в этом сезоне. Толчком одеть эти кроссовки стала коллаборация Adidas x Gucci, основой которых стали Gazelle.

Также среди популярных моделей от Adidas – кроссовки Samba. Эти кроссовки обожают знаменитые инфлюэнсеры – Кендалл Дженнер, Кайя Гербер и Джиджи Хадид.



Трендовые кроссовки осени 2022 / Фото с Vogue

Эстетика нулевых

Вещи, отсылаемые в эстетику 2000-х вернулись в наш гардероб. Nike перевыпустил свою знаменитую модель Dunk Low в сочетании с белым и оливковым цветом. Эти кроссовки зародились как баскетбольная обувь, но их популярность сделала их одной из культовых моделей.



Трендовые кроссовки осени 2022 / Фото с Vogue

Нейтральные цвета

Если вы не любите баскетбольный или ретро стиль, то всегда можете обращать внимание на классические белые кроссовки. Выбирайте осенью спокойную палитру, где белый цвет сочетается с бежемыми, розовыми или серыми деталями.



Трендовые кроссовки осени 2022 / Фото с Vogue