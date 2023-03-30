Куртка из кожи или экокожи способна оживить любой наш образ – это может быть мини-платье или джинсы бойфренды с кроссовками. Возможности кожаной куртки безграничны, поэтому выглядеть модно можно независимо от того, что нам диктует модный климат, поскольку эта вещь считается универсальной в гардеробе.

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Выбор кожаных курток сейчас начинается от изысканных блейзеров до гладких тренчей или эффектных бомберов.

Блейзер

Если вам нравятся минималистичные жакеты – обратите внимание на кожаный блейзер. Он подойдет как для ежедневных выходов, так и образа выходного дня.

Тренч

Выбирая плотное пальто, которое прикроет вас от холода – остановите свое внимание на кожаном тренчкоте. Сейчас таких тренчей множество – от классических цветов до сочных розовых, которые эффектно выглядят и точно отделят вас от толпы.

Дубленка

Укороченная дубленка прекрасно сочетается с мини-платьем и длинными сапогами, а удлиненная – идеально завершает look с джинсами и ботинками. Длина миди вообще добавит вам невероятного стиля. Выбирая любой фасон дубленки, вы никогда не ошибетесь в выборе.

Байкерская куртка

Культовую классику невозможно игнорировать. В нашем гардеробе всегда найдется место для классической байкерской куртки. Она подходит абсолютно ко всему.

Бомбер

Кожаные куртки-бомберы имеют спортивный оттенок, который придает им ретро-эстетики. Они хорошо подходят к джинсам, лосинам и кроссовкам.