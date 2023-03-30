Куртка зі шкіри чи екошкіри здатна оживити будь-який наш образ – це може бути мінісукня чи джинси бойфренди з кросівками. Можливості шкіряної куртки безмежні, тож мати модний вигляд можна незалежно від того, що нам диктує модний клімат, оскільки ця річ вважається універсальною в гардеробі.

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Вибір шкіряних курток зараз розпочинається від вишуканих блейзерів до гладких тренчів чи ефектних бомберів.

Блейзер

Якщо вам подобаються мінімалістичні жакети – зверніть увагу на шкіряний блейзер. Він підійде як для щоденних виходів, так і для образу вихідного дня.

Тренч

Обираючи цупке пальто, яке прикриє вас від холоду – зупиніть свою увагу на шкіряному тренчкоті. Зараз таких тренчів є безліч – від класичних кольорів до соковитих рожевих, які ефектно виглядають та точно відокремлять вас від натовпу.

Дублянка

Вкорочена дублянка чудово поєднується з мінісукнею та довгими чоботами, а подовжена – ідеально довершує look з джинсами та черевиками. Довжина міді взагалі додасть вам неймовірного стилю. Обираючи будь-який фасон дублянки, ви ніколи не помилитеся у виборі.

Байкерська куртка

Культову класику неможливо ігнорувати. У нашому гардеробі завжди знайдеться місце для класичної байкерської куртки. Вона підходить абсолютно до всього.

Бомбер

Шкіряні куртки-бомбери мають спортивний відтінок, який надає їм ретро-естетики. Вони гарно пасують до джинсів, лосин та кросівок.