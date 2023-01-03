Трендовые юбки зимы: 7 вещей, которые вам следует добавить в свой гардероб

Мода из сезона в сезон не меняется настолько кардинально, чтобы можно было рассказать о новых трендовых юбках зимы, впрочем, все чаще трендсеттеры начали выбирать элегантные юбки вместо джинсов и брюк. Что будет в моде этой зимой читайте в материале.

В этом сезоне модницы охотно внедряют юбки в свой гардероб, пишет 24 канал. Все чаще можно увидеть стилизации с разнообразными юбками, которые девушки удачно дополняют разными фасонами сапог и верхней одеждой.

Читайте также Главные тренды обуви на зиму 2023: что больше всего носят модницы

Привлекательный внешний вид каждой девушки – важный нюанс в повседневной жизни. А с началом года все хотят выглядеть стильно и оригинально, поражая всех подчеркнутым чувством стиля. Если вам нравятся юбки и вы хотите внедрить эту вещь в свои образы, присмотритесь к самым популярным моделям.

Трикотажная юбка

Трикотажные юбки идеально подходят для зимнего времени года. У них не только удобно, но и тепло. Такие юбки можно носить с приталенным свитером и контрасной блузкой.



Трендовые юбки на зиму 2023 / Фото из Pinterest

Кожаная юбка

Кожаные юбки теперь активно присутствуют даже в обыденных образах. Девушки создают отличные сочетания для офиса, для прогулок с друзьями или праздничного обеда.



Трендовые юбки на зиму 2023 / Фото из Pinterest

Мини-юбка

Юбка длины мини снова в моде. Ее актуальность представили еще в прошлые сезоны известные дизайнеры. Сочетайте мини-юбку с сапогами на каблуке или ботинками челси.



Трендовые юбки на зиму 2023 / Фото из Pinterest

Юбка макси

В этом сезоне на авансцену выходит юбка длины макси. Ее уже активно внедряли в свои гардеробы Гейли Бибер и Эльза Госк осенью, впрочем, зимой она не сдает позиций и остается такой же актуальной.



Трендовые юбки на зиму 2023 / Фото из Pinterest

Атласная юбка

Юбка из атласа любой образ сделает женственным и элегантным, даже если вы завершите верх свитером с горловиной. Также такую юбку можно носить с уютным кардиганом.



Трендовые юбки на зиму 2023 / Фото из Pinterest

Юбка-карандаш

Юбка-карандаш позволяет создать лаконичный и стильный образ. Такая юбка подчеркнет все достоинства вашей фигуры. Юбка-карандаш идеально подойдет для офисного дресс-кода.



Трендовые юбки на зиму 2023 / Фото из Pinterest

Юбка плиссе

Плиссированные юбки уже продолжительный период не выходят из моды. Они идеально зимой подходят к высоким сапогам на каблуке или к ботинкам на шнуровках.



Трендовые юбки на зиму 2023 / Фото из Pinterest