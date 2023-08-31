Трендовые аксессуары на осень 2023: стильные вещи, которые вы хотите купить

Кроме трендового наряда важно обратить внимание на аксессуары, которые удачно дополняют наши образы. Осень принесет нам интересные вещи, которые внесут нашим образам особую изюминку.

Аксессуары называют двигателем модной индустрии, ведь без них образы выглядят нецелесными и незавершенными.

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Представленные аксессуары для осеннего сезона смогут привлечь внимание, удивить и восхитить.

Пояс-шнур

В этом сезоне в моде будут приталены жакеты, а чтобы еще лучше подчеркнуть талию, дизайнеры решили добавить пояс-шнур, который действительно добавляет очень хорошей нотки для создания целостного образа.



Трендовые аксессуары 2023 / Фото @anna.le.nova

Галстук

Этот элемент мужского гардероба добрался до женской моды. Рымите галстуки с рубашками, жилетками и жакетами, чтобы создать эффектный деловой образ.



Трендовые аксессуары 2023 / Фото @anna.le.nova

Перчатки

С первыми осенними холодами в движение пойдут не только пальто, но и перчатки. Выбирайте кожаные изделия ярких цветов, они смогут добавить интересную изюминку вашему аутфиту.



Трендовые аксессуары 2023 / Фото @anna.le.nova

Корсеты

Что интересно, осенью одевайте не только свитера или лонгсливы, но и летние корсеты, довольно эффектно сочетающиеся с широкими джинсами.



Трендовые аксессуары 2023 / Фото @anna.le.nova

Пояс-цепочка

Такой аксессуар нам напоминает немного моду нулевых, но если его грамотно соединить с платьями разных длин или брюками, то он придаст замечательный акцент образу.



Трендовые аксессуары 2023 / Фото @anna.le.nova

Банты

Осенью будет настоящий бум на банты, так что можете вытаскивать из шкафов шифоновые блузы с объемными бантами или заколки с бантом, которые эффектно смотрятся на волосах.



Трендовые аксессуары 2023 / Фото @anna.le.nova