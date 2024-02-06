Ахтем Сеитаблаев снялся в кампейне Andreas Moskin вместе с невестой: невероятный видеоролик

Украинский актер и режиссер крымскотатарского происхождения, звезда шоу "Танцы со Звездами", а также военнослужащий ВСУ, Ахтем Сеитаблаев снялся в новом кампейне Andreas Moskin вместе с невестой.

По словам актера, это впервые за два года он надел классический костюм, ведь с началом полномасштабного вторжения Ахтем Сеитаблаев вступил в ряды Территориальной Обороны города Киева.

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Андреас Белоус, основатель Andreas Moskin, рассказывает, что в этом кампейне бренд пытался донести до своей аудитории важность отстаивать свою позицию при любых условиях и не бояться самовыражения, в частности через одежду. Основатели бренда считают, что Ахтем Сеитаблаев – идеальный герой для этого кампейна.

Решение привлечь к съемкам невесту Ахтема было спонтанным. Просто мы невольно схватили в кадре и оказалось, что они вместе выглядят очень органично,

– рассказал Андреас Белоус.

Ахтем Сеитабалев примерил изысканный серый смокинг и пообещал, что появится в нем на презентации своих кинопроектов за рубежом. Сейчас актер четко придерживается военного дресс-кода, впрочем признается, что прогуляться в классическом образе по улицам Львова было для него большим удовольствием и возможностью отвлечься хотя бы на несколько минут.

На видеоролике невеста Ахтема позировала вместе с ним в брючном сером костюме в клетчатый принт и черной водолазке. Ее образ дополняла черная сумка и классические лоферы.

Что известно о невесте Ахтема Сеитаблаева

Избранницу украинского режиссера и актера зовут Марьяна Боцвинюк. Она моложе Ахтема на 20 лет. Ранее женщина работала в консульском отделе посольства Украины в Беларуси. В частности, Марьяна занималась возвращением домой украинцев.