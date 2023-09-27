Как выглядят самые популярные кроссовки 2023 года: они есть в гардеробе у каждой модницы

Кроссовки Adidas Samba стали абсолютным хитом 2023 года. Трудно найти знаменитость или модную инфлюэнсершу, которая не имела бы пары этих кроссовок в своем гардеробе. Популярность этой обуви росла еще с осени 2022 года. Их так сильно все полюбили, что эту модель кроссовок можно смело считать самой популярной в этом году.

Лаконичные кроссовки в винтажном стиле входили в топовые позиции самой востребованной обуви весной, летом и осенью 2023 года, пишет 24 Канал. Несмотря на большой выбор обуви, Adidas Samba не теряют своей актуальности.

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С разнообразными нарядами их охотно носили Кайя Гербер, Белла Хадид, Гейли Бибер, Кендалл Дженнер, Эмили Ратажковски и многие другие звезды.

Adidas Samba стали абсолютным хитом, не сходящим с модных радаров уже год. Стилисты говорят, что эти кроссовки неподвластны времени, их точно можно отнести к подборке базовых кроссовок, которые не будут терять свою популярность со временем.

Модель этих кроссовок не новая. Да и создали ее в первую очередь не для моды, а для функциональности. Кроссовки Adidas Samba представили в 1950-х годах, когда бренд создавал обувь для европейских футболистов с намерением помочь им достичь большего сцепления на поле благодаря липкой подошве кроссовок.

Возрождение кроссовок произошло в 90-х годах, когда ими начали завершать образы скейтера и представители инцы в конце нулевых. Но на трендовую обувь кроссовки совсем не претендовали.

Все изменилось в прошлом году, когда их одели несколько моделей. Многим фешионистам они так понравились, что все буквально начали раскупать Adidas Samba, а в магазинах через несколько дней был полон sold out.

Как носят самые модные кроссовки 2023 инстаграм-инфлюэнсеры – смотрите в нашей подборке.