Кроссовки Adidas Samba – самая популярная обувь 2023 года: модные образы

Время от времени какие-то определенные вещи, обувь или сумки становятся абсолютным хитом, не сходящим с модных радаров несколько сезонов подряд. В этом году такой трендовой обувью считаются кроссовки Adidas Samba, популярность которых росла еще с осени прошлого года.

За последние несколько месяцев кроссовки Adidas Samba собрали вокруг себя многие поклонники. Сначала эту обувь носили известные знаменитости, среди которых Белла Хадид, Кайя Гербер, Гейли Бибер и другие. Впоследствии этими кроссовками начали дополнять свои образы модные блоггеры.

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Настоящей фанаткой этих кроссовок является Кендалл Дженнер. Звезда подиумов одевает их под кежуальные образы на каждый день, а также под обжатые платья. Стилисты отмечают, что эти кроссовки неподвластны временным, поэтому точно пополнят подборку обуви, которая будет актуальна еще через несколько лет.

Эта модель обуви не нова. Ее создали уже давно для функциональности, а не для моды. Кроссовки Adidas Samba представили в 1950-х годах, когда бренд создавал обувь для европейских футболистов с намерением помочь им достичь большего сцепления на поле благодаря липкой подошве кроссовок.

В 1990-х годах эти кроссовки снова возродились, когда их начали носить скейтеры и представители инди в конце нулевых. С тех пор обувь оставалась сдержанной классикой. Их носили школьники или спортсмены, впрочем, на трендовую обувь кроссовки совсем не претендовали.

Как носят популярные кроссовки знаменитости – смотрите в подборке.



Кроссовки Adidas Samba – самая модная обувь 2023 года / Фото с Instagram



Кроссовки Adidas Samba – самая модная обувь 2023 года / Фото с Instagram



Кроссовки Adidas Samba – самая модная обувь 2023 года / Фото с Instagram



Кроссовки Adidas Samba – самая модная обувь 2023 года / Фото с Instagram



Кроссовки Adidas Samba – самая модная обувь 2023 года / Фото с Instagram



Кроссовки Adidas Samba – самая модная обувь 2023 года / Фото с Instagram



Кроссовки Adidas Samba – самая модная обувь 2023 года / Фото с Instagram