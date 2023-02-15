За останні кілька місяців кросівки Adidas Samba зібрали навколо себе багато шанувальників. Спочатку це взуття носили відомі знаменитості, серед яких – Белла Хадід, Кайя Гербер, Гейлі Бібер та інші. Згодом цими кросівками почали доповнювати свої образи модні блогери.

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Справжньою фанаткою цих кросівок є Кендалл Дженнер. Зірка подіумів одягає їх під кежуальні образи на щодень, а також під обтислі сукні. Стилісти зазначають, що ці кросівки непідвладні часові, тож точно поповнять добірку взуття, яке буде актуальним ще через кілька років.

Ця модель взуття не є новою. Її створили вже давно для функціональності, а не для моди. Кросівки Adidas Samba представили у 1950-х роках, коли бренд створював взуття для європейських футболістів з наміром допомогти їм досягти більшого зчеплення на полі завдяки липкій підошві кросівок.

У 1990-х роках ці кросівки знову відродилися, коли їх почали носити скейтери та представники інді в кінці нульових. З того часу взуття залишалося стриманою класикою. Їх носили школярі чи спортсмени, втім на трендове взуття кросівки зовсім не претендували.

Як носять популярні кросівки знаменитості – дивіться у добірці.



Кросівки Adidas Samba – наймодніше взуття 2023 року / Фото з Instagram



Кросівки Adidas Samba – наймодніше взуття 2023 року / Фото з Instagram



Кросівки Adidas Samba – наймодніше взуття 2023 року / Фото з Instagram



Кросівки Adidas Samba – наймодніше взуття 2023 року / Фото з Instagram



Кросівки Adidas Samba – наймодніше взуття 2023 року / Фото з Instagram



Кросівки Adidas Samba – наймодніше взуття 2023 року / Фото з Instagram



Кросівки Adidas Samba – наймодніше взуття 2023 року / Фото з Instagram