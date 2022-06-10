9 пар культовых кроссовок, которые не выходят из моды

Кроссовки навсегда поселились в наших гардеробах, а некоторые из них стали настоящими культовыми классическими моделями, которые никогда не выйдут из моды и всегда будут актуальными.

Комфорт и удобство в мире моды заняли видное место, а смешение стилей стало излюбленным приемом многих модниц. Теперь в гардеробе каждой девушки можно найти немало кроссовок разных цветов, фасонов и брендов.

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Впрочем, среди всего многообразия одного из самых востребованных видов обуви, поселились несколько пар, которіе все мы прекрасно знаем. Если вы не охотитесь за последними новинками кроссовок и хотите найти универсальную модель к любому наряду, то 8 пар кроссовок представленных в подборке, стилисты советуют носить вне времени и трендов.

Adidas Gazelle

Эта обувь является одной из самых известных моделей бренда Adidas, история которых тянется еще с 1960-х годов. Adidas Gazelle настолько всем понравились, что бренд обеспечил непрерывное производство этой обуви до сих пор.

Некоторые представители модной индустрии отмечают, что кроссовки названі в честь Вильмы Рудольф, американского спринтера, которая выиграла три золотые медали в кроссовках Adidas на Олимпийских играх 1960 года в Риме и получила прозвище "Черная газель".

Это первая модель кроссовок Adidas, которая сделана из замши. В то время кроссовки делали исключительно из кожи.



Культовые модели кроссовок, которые до сих пор актуальны / FWD

Nike Cortez

Кроссовки Nike Cortez были выпущены в 1972 году, разработаны тренером по легкой атлетике Биллом Бауэрманном. В этом же году их впервые представили во время Олимпийских игр.

Наиболее узнаваемыми эти кроссовки сделал фильм о Форесте Гампе, где герой получает в подарок новенькую пару и бежит в ней.

За прошедшие годы эта модель претерпела некоторые изменения и стала изготавливаться из кожи, замши и оригинального нейлона.



Культовые модели кроссовок, которые до сих пор актуальны / FWD

Adidas Stan Smiths

Модель кроссовок с зеленым логотипом на язычке и цветной деталью на заднике впервые появилась в 1963 году. Хорст Дасслер, сын основателя Adidas Адольфа Дасслера, решил, что для игры в теннис нужна обувь с прочной гладкой кожи вместо обувь из ткани, в которой в то время спортсмены выходили на корт.

Через несколько лет после релиза кроссовки были названы Robert Haillet в честь звезды французского тенниса, который представлял кроссовки до своего выхода на пенсию в 1971 году.

Желая удержать высокие продажи, Adidas начали искать новое лицо для культовых кроссовок и остановили свой выбор на Стэнли Роджере Смите – тогдашнем теннисиста №1 в мире.



Культовые модели кроссовок, которые до сих пор актуальны / FWD

Reebok Club C 85

В 1980-х годах бренд Reebok представил ряд кроссовок для тренажерного зала, кортов и беговых дорожек. Модель Club C 85 выдержала испытание временем за последние 30 лет и является настоящей классикой кэжуал кроссовок 80-х годов.



Культовые модели кроссовок, которые до сих пор актуальны / FWD

Reebok Classic Leather 50151

В конце 1980-х годов кожа Classic стала символом стиля, особенно в фирменной белой коже. Доступная цена и многофункциональный силуэт сделали ее незаменимой в любой коллекции кроссовок.

В Великобритании появление Classic Leather совпало с растущей популярностью музыкального направления гэридж и танцевальной музыки конца 1990-х. Для молодежи, которая посвящала ночи танцам под любимые треки, кроссовки Classic Leather стали идеальным обувью.

Культовые модели кроссовок, которые до сих пор актуальны / FWD

Puma Cali

Появление этих кроссовок тянется еще с гражданской войны в США. Женщины с запада Соединенных Штатов, чьи мужья находились на фронте, не могли управлять тяжелой техникой и не были настолько сильны, чтобы соединять все части обуви. Таким образом, они разработали модель, которую можно было создать на простой стегальной машине.



Культовые модели кроссовок, которые до сих пор актуальны / FWD

Puma Carina L

Carina L – универсальная модель от бренда Puma. Верхняя часть Carina создана в спортивном ретро-стиле и вдохновлена образами пляжных городов Калифорнии 80-х годов. Существует несколько цветов этой модели с разной подошвой и деталью на верхней части.

Культовые модели кроссовок, которые до сих пор актуальны / FWD

New Balance 574

С начала своего существования New Balance зарекомендовали себя новаторами и лидерами рынка. В 1988 году они представили культовую модель кроссовок, которая не теряет своей популярности до сих пор. Модные инфлюенсеры охотно дополняют свои стильные образы кроссовками New Balance 574.

Культовые модели кроссовок, которые до сих пор актуальны / FWD

Nike Air Jordan

Air Jordan – именной бренд, разработанный американской компанией Nike для легендарного баскетболиста Майкла Джордана.

После того, как обувной бренд подписал контракт с баскетболистом и выпустил модель Air Jordan, кроссовки стали очень популярны. В магазинах кроссовки появились в апреле 1985 года и сразу стали хитом по цене 65 долларов. Nike продала обувь на 70 миллионов долларов до мая – только через месяц после выпуска. А к концу года бренд Air Jordan заработал Nike более 100 миллионов долларов. Популярные "джорданы" остаются классикой среди кроссовок до сих пор.



Кроссовки Nike Air Jordan