Комфорт та зручність у світі моди зайняли чільне місце, а змішання стилів стало улюбленим прийомом багатьох модниць. Тепер у гардеробі кожної дівчини можна знайти чимало кросівок різних кольорів, фасонів та брендів.

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Втім серед всього різноманіття одного з найзатребуваніших видів взуття, оселилися декілька пар, які всі ми чудово знаємо. Якщо ви не полюєте за останніми новинками кросівок і бажаєте знайти універсальну модель до будь-якого вбрання, то 9 пар кросівок представлених у добірці, стилісти радять носити поза часом та трендами.

Adidas Gazelle

Це взуття є однією з найвідоміших моделей бренду Adidas, історія яких тягнеться ще з 1960-х років. Adidas Gazelle настільки всім сподобалися, що бренд забезпечив безперервне виробництво цього взуття і досі.

Деякі представники модної індустрії зазначають, що кросівки названі на честь Вільми Рудольф, американської спринтерки, яка виграла три золоті медалі в кросівках Adidas на Олімпійських іграх 1960 року в Римі і отримала прізвисько "Чорна газель".

Це перша модель кросівок Adidas, що зроблена із замші. У той час кросівки робили виключно зі шкіри.

Культові моделі кросівок, які досі актуальні
Культові моделі кросівок, які досі актуальні / FWD

Nike Cortez

Кросівки Nike Cortez були випущені у 1972 році, розробленими тренером з легкої атлетики Біллом Бауерманн. У цьому ж році їх вперше представили під час Олімпійських ігор.

Найбільш впізнаваними ці кросівки зробив фільм про Фореста Гампа, де герой отримує в подарунок новеньку пару і біжить в них.

За минулі роки ця модель зазнала деяких змін та почала виготовлятися зі шкіри, замші та оригінального нейлону.

Культові моделі кросівок, які досі актуальні
Культові моделі кросівок, які досі актуальні / FWD

Adidas Stan Smiths

Модель кросівок із зеленим логотипом на язичку та кольоровою деталлю на заднику вперше з’явилася у 1963 році. Хорст Дасслер, син засновника Adidas Адольфа Дасслера, вирішив, що для гри в теніс потрібне взуття з міцної гладкої шкіри замість взуття з тканини, в якій в той час спортсмени виходили на корт.

Через декілька років після релізу кросівки були названі Robert Haillet в честь зірки французького тенісу, який представляв кросівки аж до свого виходу на пенсію в 1971 році.

Бажаючи утримати високі продажі, Adidas почали шукати нове обличчя для культових кросівок і зупинили свій вибір на Стенлі Роджері Сміті – тодішньому тенісисті №1 у світі.

Культові моделі кросівок, які досі актуальні
Культові моделі кросівок, які досі актуальні / FWD

Reebok Club C 85

У 1980-х роках бренд Reebok представив ряд кросівок для тренажерного залу, кортів і бігових доріжок. Модель Club C 85 витримала випробування часом за останні 30 років і є справжньою класикою кежуал кросівок 80-х років.

Культові моделі кросівок, які досі актуальні
Культові моделі кросівок, які досі актуальні / FWD

Reebok Classic Leather 50151

В кінці 1980-х років шкіра Classic стала символом стилю, особливо у фірмовій білій шкірі. Доступна ціна та багатофункціональний силует зробили її незамінною в будь-якій колекції кросівок.

У Великобританії поява Classic Leather збіглося зі зростаючою популярністю музичного напрямку герідж і танцювальної музики кінця 1990-х. Для молоді, яка присвячувала ночі танців під улюблені треки, кросівки Classic Leather стали ідеальним взуттям.

Культові моделі кросівок, які досі актуальні

Культові моделі кросівок, які досі актуальні / FWD

Puma Cali

Поява цих кросівок відсилається ще до громадянської війни в США. Жінки із заходу Сполучених Штатів, чиї чоловіки перебували на фронті, не могли управляти важкою технікою і не мали сили, необхідної для з'єднання всіх частин взуття. Таким чином, вони розробили модель, яку можна було створити на простий стьобальній машині.

Культові моделі кросівок, які досі актуальні
Культові моделі кросівок, які досі актуальні / FWD

Puma Carina L

Carina L – універсальна модель від бренду Puma. Верхня частина Carina створена в спортивному ретро-стилі та натхненна образами пляжних містечок Каліфорнії 80-х років. Існує кілька кольорів цієї моделі з різною підошвою і деталлю на верхній частині.

Культові моделі кросівок, які досі актуальні

Культові моделі кросівок, які досі актуальні / FWD

New Balance 574

З початку свого існування New Balance зарекомендували себе новаторами і лідерами ринку. У 1988 році вони представили культову модель кросівок, яка не втрачає своєї популярності досі. Модні інфлюенсери залюбки доповнюють свої стильні образи кросівками New Balance 574.

Культові моделі кросівок, які досі актуальні

Культові моделі кросівок, які досі актуальні / FWD

Nike Air Jordan

Air Jordan – іменний бренд, розроблений американською компанією Nike для легендарного баскетболіста Майкла Джордана.

Після того, як взуттєвий бренд підписав контракт з баскетболістом та випустив модель Air Jordan, кросівки стали надзвичайно популярними. У магазинах кросівки з'явилися у квітні 1985 року і відразу стали хітом за вартістю 65 доларів. Nike продала взуття на 70 мільйонів доларів до травня – лише через місяць після випуску. А до кінця року бренд Air Jordan заробив Nike понад 100 мільйонів доларів. Популярні "джордани" залишаються класикою серед кросівок і досі.


Кросівки Nike Air Jordan