8 безупречных осенних трендов: подборка стильных вещей

Стилистка Яна Платонова назвала 8 осенних трендов, которые уже постепенно приобретают популярность. Девушки очень любят выглядеть красиво и привлекательно, так что внешний вид является важным нюансом в повседневной жизни. Чтобы всегда оставаться в моде, рекомендуем вам пересмотреть основные тенденции сезона.

В начале осени, когда еще погода позволяет выгулять многие аутфиты, модницы особенно хотят выглядеть оригинально, поражая всех подчеркнутым чувством стиля.

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Тренды, которые диктуют нам дизайнеры, не всегда суперкомфортны для повседневных образов. Стилистка отмечает, что быть модной и стильной – это не значит следить за всеми тенденциями и обязательно примерить новые тренды.

"Вы, к примеру, спокойно можете носить "чистый" минимализм и, оставаясь в рамках актуального кроя, будете выглядеть стильно. Так же вы можете просто поддерживать собственный ДНК стиля через 1-3 тренда, которые вам больше всего пришлись по душе. Никогда не носите только потому, что это модно! Так же не стоит осуждать или осмеивать кого-то, кто имеет другие эстетические ориентиры", – подчеркнула Яна Платонова.

Среди всех представленных трендов, учтите только то, что близко вашему стилю. Если вы любите эпатажные аутфиты, то балаклава и кольчуги отлично впишутся в ваш гардероб. Если же вы предпочитаете сдержанные наряды, то лиловый цвет и наряды в стиле милитари станут удачным дополнением к вашей осенней капсуле.

Тренды осени 2022



Актуальные вещи на осень 2022 / Фото с Instagram



Актуальные вещи на осень 2022 / Фото с Instagram



Актуальные вещи на осень 2022 / Фото с Instagram



Актуальные вещи на осень 2022 / Фото с Instagram



Актуальные вещи на осень 2022 / Фото с Instagram



Актуальные вещи на осень 2022 / Фото с Instagram



Актуальные вещи на осень 2022 / Фото с Instagram



Актуальные вещи на осень 2022 / Фото с Instagram