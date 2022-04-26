74-летняя Мэй Маск очаровала выходом в красном платье от украинского бренда Gasanova

Мама известного миллиардера Илона Маска поражает своим эффектным выходом в платье от украинской дизайнер Эльвиры Гасановой.

Диетология и модель Мэй Маск пришла в Нью-Йорке на показ фильма "Признание". Она, как всегда, выбрала для себя наряды от украинского бренда Gasanova.

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Мэй Маск надела ярко-красное платье на длинный рукав из новой коллекции. Свой образ она дополнила черными ботинками с красными шнуровками. Знаменитость сделала эффектную прическу и завершила look большими серьгами-кольцами и насыщенным макияжем с акцентом на красных губах.



Стильный образ Мей Маск / Фото из инстаграммы

Бизнесвумен Мэй Маск – настоящая модница. Она обожает стильные наряды, а в поддержку Украины все чаще появляется в вещах от украинских брендов.

Стилистка знаменитости Джулия Перри каждый раз одевает Мэй Маск в новые вещи от украинских дизайнеров. В гардеробе модели – верхняя одежда, платья, костюмы и аксессуары от самых известных брендов Украины.