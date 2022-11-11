Верхняя одежда, которая никогда не выйдет из моды: 7 стильных элементов гардероба

Тренды на одежду часто меняются, однако классика никогда не выходит из моды. Чтобы выглядеть стильно, стоит иметь в своем гардеробе несколько вещей из верхней одежды, которая всегда будет актуальной.

Верхняя одежда в классическом стиле, которая всегда востребована и не теряет своей популярности в холодное время года имеет несколько общих факторов – лаконичный дизайн, натуральные фактуры, свободный крой и минимальное количество фурнитуры.

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Тренч

Тренчкот является вневременной классикой, идеально подходящей в начале осени и в конце весны – в демисезонный период. Бежевый тренч в стиле Burberry с отложным воротником, широкими лацканами, поясом и свободным кроем всегда будет в моде.

Кожаная куртка

Куртка в байкерском стиле всегда придает особый шик и дерзость. Идеальная косуха, которая всегда будет в моде, должна быть размера оверсайза, с массивными деталями, с широкими лацканами и ремнем.

Джинсовая куртка

Универсальная джинсовая куртка всегда будет в моде. Главное выбирать модель оверсайза голубого цвета, которая удачно будет сочетаться с вашими джинсами. О укороченных куртках и фасонах с дырками и потертостями стоит забыть, ведь они могут выйти из моды, а классическая куртка из денима без лишних деталей всегда будет актуальна.

Пальто

Еще ни одна осень не обходилась без теплого, кашемирового пальто. Благодаря своей длине пальто хорошо согревает в холодное время, а также служит великолепной верхней одеждой, подходящей под платья и юбки с сапогами на каблуке.

Пуховик

Объемный пуховик – неотъемлемая верхняя одежда на конец осени, когда погода уже достаточно холодная, а кое-где в ноябре может выпасть и снег. Сейчас пуховики стали не только необходимым элементом гардероба, но очень стильной вещью. Их носят с джинсами, кожаными брюками, сочетая с модными уггами, дутиками или ботинками на массивной платформе.

Шуба

Из моды никогда не выйдет шуба, однако сейчас все воспринимают хорошо эту верхнюю одежду, если она сделана исключительно из искусственного меха. Шубы из натурального меха – это не только антитренд, но и моветон, поэтому не забывайте, что в такой шубе вы будете выглядеть совершенно некрасиво.

Дубленка

Эта верхняя одежда не только остается актуальной через годы, но и является популярной в этом сезоне. Дубленки с короткими уггами – хит осени и зимы, поэтому обязательно обратите внимание на такую стилизацию.