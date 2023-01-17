Fashion-вдохновение: 7 образов на зиму от Жюли Феррери, которые вы захотите повторить

Стильная француженка Жюли Феррери – настоящая икона стиля. Образами девушки вдохновляются многие модницы со всего мира. Что следует примерить этой зимой из гардероба инфлюэнсерши – читайте в материале.

Инстаграм-профиль Жюли Феррери – онлайн-гид для тех, кто хочет найти для себя идеальный сдержанный и лаконичный образ.

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Девушка является архитектором из города Аяччо на Корсике. Из живописного уголка мира Жюли демонстрирует поклонникам невероятные виды и безупречные образы.

Модница умеет легко сочетать базовые элементы гардероба с трендовыми вещами. И делает она это так хорошо, как свойственно настоящим француженкам.

Жюли любит эффектные вещи и добавляет к своим образам оригинальности благодаря аксессуарам и украшениям. За инстаграммой француженки следит полмиллиона людей, которые вдохновляются ее образами, поэтому Fashion 24 промониторил ее образы и выбрал несколько выходов, которые вы легко сможете повторить.

Если хотите создать нежный аутфит, выбирайте кремовый свитер, который вы можете совместить с белыми джинсами.

Не забывайте зимой про уютный кардиган, который можно одевать под любой низ – черные скинные джинсы или базовые классические mom джинсы.

Чтобы добавить зимой яркости своему выходу, делайте ставку на цветное пальто. Жюли Феррери надела нежно-розовую верхнюю одежду, примерив под низ фисташковый свитер.

Белая рубашка с бантом на шее или красивым убранством – классика, которая не выходит из моды. Вы всегда можете одеть ее для праздничного выхода, однако не забывайте об аксессуарах, которые удачно подчеркнут ваш образ.

Монохромные образы всегда смотрятся эффектно. По примеру Жюли – выбирайте зимний свитер и брюки одного цвета, а образ можете разбавить популярной минималистичной сумкой цвета металлик.

Вельветовые штаны – тренд 2023 года, поэтому уже можете обращать на них внимание. В гардеробе француженки нашлись коричневые широкие брюки, которые она соединила с зеленой блузкой.

Трикотажные платья все еще остаются в моде, а зимой они особенно популярны. Выбирайте себе молочное платье с горловиной, которое удачно сочетается с вашей обувью.