Інстаграм-профіль Жюлі Феррері – онлайн-гід для тих, хто хоче знайти для себе ідеальний стриманий та лаконічний образ.

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Дівчина є архітекторкою з міста Аяччо, що на Корсиці. З мальовничого куточка світу Жюлі демонструє прихильникам неймовірні краєвиди та бездоганні образи.

Модниця вміє легко поєднувати базові елементи гардероба з трендовими речами. І робить вона це так відмінно, як притаманно справжнім француженкам.

Жюлі також любить ефектні речі та додає до своїх образів оригінальності завдяки аксесуарам та прикрасам. За інстаграм-сторінкою француженки стежить пів мільйона людей, які надихаються її образами, тож Fashion 24 промоніторив її образи та обрав кілька виходів, які ви легко зможете повторити.

Якщо хочете створити ніжний аутфіт, обирайте кремовий светр, який можете поєднати з білими джинсами.

Не забувайте взимку про затишний кардиган, який можна одягати під будь-який низ – чорні джинси скінні чи базові класичні mom джинси.

Щоб додати взимку яскравості своєму виходу, робіть ставку на кольорове пальто. Жюлі Феррері одягнула ніжно-рожевий верхній одяг, примірявши під низ фісташковий светр.

Біла сорочка з бантом на шиї чи красивим оздобленням – класика, яка не виходить з моди. Ви завжди можете одягнути її для святкового виходу, однак не забувайте про аксесуари, які вдало підкреслять ваш образ.

Монохромні образи завжди виглядають ефектно. За прикладом Жюлі – обирайте зимовий светр і штани одного кольору, а образ можете розбавити популярною мінімалістичною сумкою кольору металік.

Вельветові штани – тренд 2023 року, тому вже можете звертати на них увагу. У гардеробі француженки знайшлися коричневі широкі штани, які вона поєднала із зеленою блузою.

Трикотажні сукні все ще залишаються в моді, а взимку вони особливо популярні. Обирайте для себе молочну сукню з горловиною, яка вдало поєднається із вашим взуттям.