7 стильных образов на каждый день от мировых инфлюэнсеров: интересные аутфиты
Осенью бывает несколько сложно выбрать себе образы на каждый день, поскольку погода часто изменчива, поэтому чаще всего мы выбираем классическую стилизацию, состоящую из свитера и джинсов. Впрочем, даже осенью можно разнообразить свой гардероб. Благодаря каким вещам создать стильные образы – читайте дальше.
Стильные инфлюэнсеры – это не просто новомодный англицизм, а конкретный инструмент брендов или отдельных элементов гардероба в борьбе за популярность, пишет 24 канал.
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Именно поэтому модницы чаще всего черпают вдохновение для создания своих аутфитов у ведущих it-girl.
Модные звезды инстаграмма уже давно стали агентами и популяризаторами влияния. Те вещи, которые они примеряют на себе, за время хотят примерить большинство модниц.
Смотреть на стильных звезд инстаграмму гораздо проще, чем зайти в магазин с целым ворохом вещей на полках, которые вы не знаете, и из этого самостоятельно составлять образ.
Что активно одевают фешионисты и пропагандируют в своих профилях – смотрите в подборке и выбирайте для себя образы для будничных или праздничных выходов.
Выбирайте для прогулки светло-серый свитер с молочными брюками и дополняйте образ черными кроссовками, курткой-кожянкой и сумкой.
Металлик очень популярен в этом сезоне. Дизайнеры предложили множество обуви в таком оттенке, впрочем, советуем сделать вам ставку на шорты или юбку, а сапоги и блузу подобрать в черном цвете. Выглядит такой образ очень стильно.
Черно-белую классику из белого лонгслива и черных брюк довершайте тренчом и белыми кроссовками.
Трикотажное платье с горловиной цвета camal в сочетании с дубленкой – лучший вариант для будничной прогулки или выходного дня.
Брюки палаццо в паре со свитером и сапогами казаками или замшевой светлой обувью довершайте длинным пальто и сумкой ему под цвет.
Осенью особенно актуальны трикотажные костюмы, состоящие из широких брюк и свитера с горловиной. Дополняйте такой образ лаконичным пальто.
Свитшот с мешковатыми джинсами и кроссовками стилизуйте модной коричневой дубленкой и бейсболкой. Такой look идеально подойдет для прогулки по городу.