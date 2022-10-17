7 невероятно стильных образов для дождливого дня: подборка осенних фото

Осень богатая дождливыми днями. Часто в такие пасмурные дни нам трудно выбрать стильный образ, поскольку прежде всего хочется выглядеть стильно, даже в холодное время года. Предлагаем вашему вниманию 7 стильных образов, которыми вы можете вдохновиться для создания интересных аутфитов в дождливую погоду.

Бабье лето будет длиться не долго, а после него начнется по-настоящему осенняя погода с ветром, дождем и пасмурной погодой. Даже ярые модницы в такие дни выбирают комфортный наряд, однако, если вы настроитесь прогуляться с подругой городом в дождь с зонтиком, советуем вам присмотреться к интересным образам от известных инфлюэнсерок.

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Кожаный тренч с джинсами и лонгсливом

Кожаный тренч не теряет популярности этой осенью. Кожаные вещи лучше подходят для дождливых дней, чем тканевая верхняя одежда. Чтобы создать стильный образ, наденьте базовые голубые джинсы и любимый лонгслив – классический или яркий цвет. Образ дополните кроссовками или сапогами.

Пальто с шортами и сапогами

Если вы хотите создать стильный образ, не бойтесь одевать шорты в холодное время года. Теплое пальто не даст вам замерзнуть. Комбинируйте такой аутфит с высокими сапогами.

Пальто с лосинами и кроссовками

В дождливые дни можно выглядеть просто и стильно. Наденьте любимые лосины с кроссовками, свитшотом и сверху примерьте пальто. Довольно часто в таких аутфитах можно заметить звезд стритстайла. Чаще всего в лосинах с кроссовками в любое время года появляются Кендалл Дженнер и Гейли Бибер.

Тренч с трикотажным платьем

Девушки любят платья независимо от времени года. Осенью смело одевайте трикотажное платье и сочетайте его с тренчем классических цветов. Образ удачно завершат жокейские сапоги.

Тренч с кожаными брюками

Кожаные брюки сами по себе выгляжу очень эффектно, а в паре с тренчем вы сможете создать стильный образ. Обувь выбирайте по вашему вкусу – от ковбойских сапог до лакированных на каблуке или классических сапог на плоской подошве.

Яркое пальто со спортивным костюмом

Такой вариант подходит для ленивых или очень занятых девушек. Наденьте свой спортивный костюм, кроссовки и яркое пальто. Если нет яркого – выберите то, что есть. Сочетание пальто и спортивных костюмов уже долгий период держится в трендах.

Тренч с высокими сапогами

Сочетание тренча с высокими сапогами эффектно смотрится в ярких и монохромных цветах. Такой образ довольно прост и в то же время выглядит дорого.