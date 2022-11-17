7 модных польских брендов, на которые стоит обратить внимание: лучшая подборка

С начала полномасштабной войны поддержка Польши для Украины оказалась едва ли не самой мощной. Эта страна приютила у себя 3,8 миллиона украинцев и продолжает это делать по сей день.

Украина и украинцы благодарны Польше и ее народу за мощную поддержку, которую они оказали и нашей стране, и гражданам с первых минут российской агрессии и продолжают оказывать сейчас.

Читайте также Как ухаживать за изделиями из кашемира и шерсти: лучшие рекомендации

Мы благодарим польский народ и польских властей за все, поэтому в знак благодарности хотим больше узнать об их модных брендах, которые популярны далеко за пределами этой страны.

Reserved

Бренд Reserved принадлежит группе LPP SA (крупнейшему польскому производителю одежды в Центральной и Восточной Европе), в которую также входят бренды House, Cropp, Mohito, Sinsay. В своих коллекциях бренд сочетает классический стиль с оригинальными деталями, вдохновленными подиумной модой и альтернативными предложениями от инфлюэнсеров.



Польские бренды, на которые стоит обратить внимание / Фото из Elle

Magda Butrym

Наряды от польского бренда Magda Butrym получили широкую популярность за рубежом. Вещи от этого бренда числятся ценными и нишевыми. Одной из первых клиенток бренда стала Ким Кардашьян, обратившая внимание в одном из парижских ресторанов на юбку, в которой была Магдалена Бутрим. Поклонницами польского бренда стали Белла Хадид, Гейли Бибер, Эльза Госк и многие другие звезды. Бренд удачно миксует в своих коллекциях женственность с маскулинными элементами: цветочный принт с широкими плечами, гламурные ткани со сложным кроем.



Польские бренды, на которые стоит обратить внимание / Фото из Elle

THE MANNEI

Польский бренд THE MANNEI вышел на мировую арену. Сегодня его дубленки, костюмы и топы носят Леони Ханне, Эльза Госк, Гейли Бибер и Кендалл Дженнер. Бренд, основанный два года назад польско-иорданской стилисткой Сарой Боруц Манней, акцентирует внимание на классике с современным уклоном, идеально вписывающейся в повседневную жизнь.



Польские бренды, на которые стоит обратить внимание / Фото из Elle

LEBRAND

Паулина Пышкевич, основательница и креативная директор бренда, искала одежду, которая бы сочетала вневременную элегантность с городским стилем. Ее цель заключалась в создании коллекций, не потеряющих актуальности следующего сезона. В коллекциях LEBRAND много повторяющихся моделей, которые можно использовать для создания качественной базы, которая никогда не выходит из моды.



Польские бренды, на которые стоит обратить внимание / Фото из Elle

MAWO

Рубашки бренда изготовлены из 100% органического турецкого хлопка с сертификатом GOTS. Это означает, что процесс производства ткани тщательно контролируется с начала и до конца, то есть никакого использования вредных химических веществ, обязательная обработка почвы и на 94% меньше выбросов парниковых газов.



Польские бренды, на которые стоит обратить внимание / Фото из Elle

Affair

Бренд появился на свет в 2018 году благодаря дружбе дизайнера Александры Дубинской и юриста Марты Крисяк. Affair для каждой коллекции создает собственные уникальные принты, вдохновленные цветами. Сейчас в узорах бренда представлены: маки, клевер, васильки и астры.



Польские бренды, на которые стоит обратить внимание / Фото из Elle

Paris+Hendzel

Основанный в 2013 году, Paris+Hendzel создает шляпы вручную из материалов высочайшего качества и с максимальным вниманием к деталям. В постоянную коллекцию бренда вошли соломенные козырьки, шляпы-ведра и ряд других летних вариантов на любой вкус.



Польские бренды, на которые стоит обратить внимание / Фото из Elle