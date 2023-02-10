7 модных образов на каждый день от стильных блоггеров: эффектные аутфиты

В феврале мы уже все думаем только о весенних образах, впрочем, у нас еще есть несколько недель, чтобы одеть пуховик, шубу или дубленку. Что рекомендуют носить в последний месяц зимы мировые инфлюэнсеры – читайте в материале.

Модные девушки чаще всего любят наблюдать за мировыми инфлюэнсерами, поскольку именно они диктуют нам тренды и показывают, как стильно выглядеть, пишет 24 канал.

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Инфлюэнсеры делают все для того, чтобы не только выглядеть красиво, но и популяризировать наряды от определенных брендов. Таким образом, появляется бум на отдельные единицы, которые чаще всего стилизуют в своих образах фешионисты.

Именно поэтому девочки любят черпать вдохновение у стритстайл-звезд, обладающих всеми тонкостями для создания эффектного выхода. Насмотренность – также хороший инструмент для того, чтобы научиться формировать интересные и эффектные образы.

Все, что вам нужно – иметь базовые вещи нейтрального цвета, а все остальные трендовые единицы вы будете только добавлять к своим выходам.

Хотя февраль довольно холодный месяц, но иногда наблюдаются уже определенные потепления, а девушкам так нетерпится одеть что-то из весеннего гардероба, что в ход идут пальто.

В подборке Fashion 24 собрал образы инстаграмм-модниц, в которых среди верхних нарядов преобладают дубленки, шубы, пальто и пуховики.

Гейли Бибер вышла на прогулку в молочных штанах палаццо, кроссовках и соединила свой образ коричневой дубленкой.

Французская модница надела белые широкие брюки, популярные кроссовки Adidas Samba и дополнила верх классическим черным лонгсливом и серым пальто.

Пушистые шубы прекрасно подходят к кожаным брюкам и водолазкам, так что успейте прогуляться в феврале в такой милой верхней одежде.

Очень эффектно смотрится сочетание уггов с тренчем одного цвета. По примеру модницы такой кофейный look можете стилизовать с серым кардиганом, джинсами и шапкой.

Модница из Корсики Жюли Феррери одевает этой зимой черную вьющуюся шубу из овчины и дополняет look сапогами челси на небольшом каблуке.

Парижчанка Лея Сфез одевает классические черные брюки и завершает свой выход укороченным пуховиком.

Если вам хочется в зимний день добавить цвета – одевайте яркие брюки, свитер оверсайз и шапку нейтрального цвета.