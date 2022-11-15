С чем носить джинсы этой осенью: 6 интересных способов, которые вам понравятся

Осенние будни часто становятся пасмурными, однако благодаря нарядам мы можем создать интересный и стильный образ, который придаст вам настроение и соберет взгляды прохожих.

Джинсы – самый простой элемент гардероба, который есть у каждой девушки, пишет 24 канал. Именно с денимовыми изделиями мы создаем множество аутфитов в любое время года.

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Осенью нам хочется окружить себя уютными вещами, которые будут не только стильными, но и теплыми. Джинсы – это базовая вещь, без которой невозможно обойтись. К ним следует добавить только кашемировый свитер и верхнюю одежду, в которой вы будете себя комфортно чувствовать.

Какие модели джинсов сейчас актуальны и с чем их носят знаменитости – смотрите дальше.

Французская инфлюэнсерша Жюли Феррари одевает модную дубленку коричневого цвета в паре с уггами кофейного оттенка. Под низ она примеряла белый свитер на пуговицах, который соединила с белыми джинсами. Часто мы боимся носить белые штаны или деним осенью и зимой, впрочем, в солнечную погоду эти изделия удачно сочетаются с любой верхней одеждой.

Немецкая инфлюэнсерша делает осенью ставку на белом длинном пальто, сочетавшемся с кашемировой водолазкой бежевого цвета и классическими голубыми джинсами. Девушка надела ботинки на плоской, тракторной платформе и завершила look черной минималистичной сумкой.

Американская супермодель Кендалл Дженнер на улицах Нью-Йорка недавно суперстильные джинсы, сшитые из денима и коричневого вельвета. Такие джинсы уже являются изюминкой образа, поэтому Кенни только дополнила аутфит базовой кремовой дубленкой и коричневыми сапогами с квадратным носком.

Французская модница любит классику, поэтому на осеннюю прогулку выбирает обычный черный свитшот, сочетающий с базовыми джинсами. Ее нежный образ завершает вневременное черное пальто и обычные белые кроссовки.

Еще одна француженка решила добавить образа достопримечательности и примерила розовый свитер с объемной горловиной, соединив его с классическими голубыми джинсами. Сверху она надела светло-коричневую дубленку, которую довершила овчинной сумкой.

Всегда улыбающаяся фэшн-инфлюэнсерша из Копенгагена Эмили Синдлев любит яркие цвета. Даже осенью она не останавливается перед тем, чтобы продемонстрировать своей аудитории интересные выходы. Блондинка надела белый лонгслив в полоски, синие джинсы и довершила свой look зеленым пальто и кепкой, дополнив выход лаймовой сумкой, которая удачно сочеталась с насыщенными зелеными цветами.