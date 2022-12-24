5 украшений принцессы Дианы, которые одевала Меган Маркл: впечатляющая подборка

Меган Маркл часто появлялась в украшениях своей покойной свекрови принцессы Дианы. У нее было несколько любимых украшений, в которых она могла появляться несколько раз.

Когда принц Гарри создавал обручальное кольцо для будущей жены, он добавил к ней два бриллианта из личной коллекции своей матери, а также больший бриллиант из Ботсваны.

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С тех пор Меган Маркл одевала украшения, ранее принадлежавшие Диане, включая ослепительное кольцо с аквамарином от Asprey, которое она носила на своей свадьбе. Какие ювелирные изделия из коллекции Леди Ди больше всего понравилась Меган Маркл – читайте дальше.

Кольцо Asprey с аквамарином

Впервые это кольцо с аквамарином Меган Маркл одела на свадьбу в мае 2018 года, через год она надела ювелирное изделие во время визита в Тонгу. А вот недавно она примерила его в Нью-Йорке. Изделие Asprey изготовили по заказу принцессы Дианы в 1996 году.



Украшения принцессы Дианы, которые носил Меган Маркл / Фото с Vogue

Бриллиантовый теннисный браслет Cartier

Бриллиантовый браслет очень любила носить принцесса Диана. Она в нем не раз появлялась. Впервые в нем Меган Маркл появилась в 2018 году на Фиджи. Она примеряла его еще несколько раз в 2019 и 2021 году в Нью-Йорке.



Украшения принцессы Дианы, которые носил Меган Маркл / Фото с Vogue

Часы Cartier Tank Française

Меган Маркл также носит золотые часы Cartier Tank Française из коллекции принцессы Дианы. Впервые она одела его в 2020 году, а в этом году ее заметили с этими часами в Дюссельдорфе.

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Украшения принцессы Дианы, которые носил Меган Маркл / Фото с Vogue

Серьги в форме бабочек

Меган Маркл дебютировала с серьгами-бабочками Дианы в первый день своего тура по Австралии в 2018 году, когда было объявлено, что она беременна сыном Арчи. Золотые серьги с бриллиантами впервые увидели на Диане во время визита в Британской Колумбии в 1986 году в сочетании с золотым ожерельем в форме бабочки.



Украшения принцессы Дианы, которые носил Меган Маркл / Фото с Vogue

Браслет из золота и драгоценных камней

Меган Маркл надела серьги-бабочки вместе с золотым браслетом-манжетом, принадлежавшим принцессе Диане. Меган выбирала это украшение еще несколько раз, в частности, на премьеру Cirque du Soleil в 2019 году и на NAACP Image Awards в Калифорнии в 2022 году.



Украшения принцессы Дианы, которые носил Меган Маркл / Фото с Vogue