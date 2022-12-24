5 украшений принцессы Дианы, которые одевала Меган Маркл: впечатляющая подборка
Источник:Vogue
Меган Маркл часто появлялась в украшениях своей покойной свекрови принцессы Дианы. У нее было несколько любимых украшений, в которых она могла появляться несколько раз.
Когда принц Гарри создавал обручальное кольцо для будущей жены, он добавил к ней два бриллианта из личной коллекции своей матери, а также больший бриллиант из Ботсваны.
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С тех пор Меган Маркл одевала украшения, ранее принадлежавшие Диане, включая ослепительное кольцо с аквамарином от Asprey, которое она носила на своей свадьбе. Какие ювелирные изделия из коллекции Леди Ди больше всего понравилась Меган Маркл – читайте дальше.
Кольцо Asprey с аквамарином
Впервые это кольцо с аквамарином Меган Маркл одела на свадьбу в мае 2018 года, через год она надела ювелирное изделие во время визита в Тонгу. А вот недавно она примерила его в Нью-Йорке. Изделие Asprey изготовили по заказу принцессы Дианы в 1996 году.
Украшения принцессы Дианы, которые носил Меган Маркл / Фото с Vogue
Бриллиантовый теннисный браслет Cartier
Бриллиантовый браслет очень любила носить принцесса Диана. Она в нем не раз появлялась. Впервые в нем Меган Маркл появилась в 2018 году на Фиджи. Она примеряла его еще несколько раз в 2019 и 2021 году в Нью-Йорке.
Украшения принцессы Дианы, которые носил Меган Маркл / Фото с Vogue
Часы Cartier Tank Française
Меган Маркл также носит золотые часы Cartier Tank Française из коллекции принцессы Дианы. Впервые она одела его в 2020 году, а в этом году ее заметили с этими часами в Дюссельдорфе.
Украшения принцессы Дианы, которые носил Меган Маркл / Фото с Vogue
Серьги в форме бабочек
Меган Маркл дебютировала с серьгами-бабочками Дианы в первый день своего тура по Австралии в 2018 году, когда было объявлено, что она беременна сыном Арчи. Золотые серьги с бриллиантами впервые увидели на Диане во время визита в Британской Колумбии в 1986 году в сочетании с золотым ожерельем в форме бабочки.
Украшения принцессы Дианы, которые носил Меган Маркл / Фото с Vogue
Браслет из золота и драгоценных камней
Меган Маркл надела серьги-бабочки вместе с золотым браслетом-манжетом, принадлежавшим принцессе Диане. Меган выбирала это украшение еще несколько раз, в частности, на премьеру Cirque du Soleil в 2019 году и на NAACP Image Awards в Калифорнии в 2022 году.
Украшения принцессы Дианы, которые носил Меган Маркл / Фото с Vogue