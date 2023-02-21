Стильные куртки на весну: на какие актуальные модели стоит обратить внимание

Мы уже полностью начинаем готовить свои гардеробы к весне, так что разобравшись с модными тренчами и пальто, советуем вам обратить внимание на модные куртки, которые будут в тренде этой весны.

Куртка не лежит к такой же базе вещей из верхней одежды, как пальто или тренч. Эта вещь очень практична, универсальна и функциональна, поэтому точно понадобится вам уже в начале весны.

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Ветровки

Ветровка отлично подойдет не только для ветреного дня, когда придется защищаться от холода и ветра, но и для стильных весенних образов с джинсами и кроссовками. Выбирайте нейтральные цвета, которые подойдут к любому вашему образу или делайте ставку на яркий цвет.



Модные куртки на весну 2023 / Фото с Instagram

Бомберы

В новом сезоне бомберы станут настоящим мастхевом. Именно весной этот наряд будет очень модным и трендовым. Можете выбирать для себя обычные тканевые бомберы, или делайте ставку на кожу.



Модные куртки на весну 2023 / Фото с Instagram

Кожанки

Байкерские кожаные куртки в этом году будут на пике популярности. Выбирайте куртку в мотоциклетном стиле, или выбирайте обычную черную кожаную куртку размера оверсайз, которая до сих пор не потеряла популярности и все еще остается актуальной.



Модные куртки на весну 2023 / Фото с Instagram

Стеганные куртки

Уже несколько сезонов стеганные куртки не покидают наших трендов. Если вы опасались, что эта модель устарела, то спешим вам сообщить, что куртки со стеганными линиями все еще остаются модными настолько, как и в предыдущие сезоны.



Модные куртки на весну 2023 / Фото с Instagram

Джинсовая куртка

В этом году в наших образах будет очень много денима, так что без джинсовой куртки вам не обойтись. Впрочем, обратите внимание, что эта вещь должна быть размера оверсайз. Приталенные модели сейчас уже антитрендовые.



Модные куртки на весну 2023 / Фото с Instagram