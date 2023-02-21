Куртка нележить до такої ж бази речей з верхнього одягу, як пальто чи тренч. Ця річ є дуже практичною, універсальною та функціональною, тож точно знадобиться вам вже на початку весни.

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Вітрівки

Вітрівка чудово підійде не лише для вітряного дня, коли доведеться захищатися від холоду та вітру, але й для стильних весняних образів із джинсами та кросівками. Обирайте нейтральні кольори, які підійдуть до будь-якого вашого образу або ж робіть ставку на яскравий колір.



Модні куртки на весну 2023 / Фото з Instagram

Бомбери

У новому сезоні бомбери стануть справжнім мастхевом. Саме навесні це вбрання буде дуже модним і трендовим. Можете обирати для себе звичайні тканинні бомбери, або ж робіть ставку на шкіру.



Модні куртки на весну 2023 / Фото з Instagram

Шкірянки

Байкерські шкіряні куртки цього року будуть на піку популярності. Обирайте куртку у мотоциклетному стилі, або ж обирайте звичайну чорну шкіряну куртку розміру оверсайз, яка досі не втратила популярності та все ще залишається актуальною.



Модні куртки на весну 2023 / Фото з Instagram

Стьобані куртки

Вже кілька сезонів поспіль стьобані куртки не покидають наших трендів. Якщо ви боялися, що ця модель застаріла, то спішимо вам повідомити, що куртки зі стьобаними лініями все ще залишаються модними настільки, як і в попередні сезони.



Модні куртки на весну 2023 / Фото з Instagram

Джинсова куртка

Цього року в наших образах буде дуже багато деніму, тож без джинсової куртки вам не обійтися. Втім зверніть увагу, що ця річ має бути розміру оверсайз. Приталені моделі зараз вже антитрендові.



Модні куртки на весну 2023 / Фото з Instagram