С жакетом, курткой и белой футболкой: 5 модных образов с длинной юбкой

Если в 2022 году на подиуме председательствовала длина мини, то уже в этом году в моду ворвалась длина макси, занимающая главную позицию среди трендов.

Дизайнеры советуют в весенне-летний сезон сосредотачивать свое внимание на максиюбках, вдохновленных эстетикой 1990-х годов. Модницы подхватили этот тренд и сделали длинную юбку своим фаворитом.

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Сейчас популярность в основном завоевали джинсовые юбки, впрочем звезды стритстайла также одевают полупрозрачные модели, юбки-колонны и юбки со складками. Также актуальны юбки с разрезами, А-силуэта и шелка. С чем носить длинные юбки этого сезона – смотрите дальше.

С байкерской курткой

Сочетание байкерской куртки с денимовой юбкой – модное сочетание, не требующее много усилий. Шведка Эльза Госк примеряет винтажную кожанку в паре с черной водолазкой, белой юбкой и элегантной сумкой с туфлями на каблуке.



Интересные образы ношения юбки / Фото с Vogue

Total denim

Деним – самый трендовый материал сезона, так что чем больше его будет, тем лучше. Даже для повседневного выхода выбирайте комбинацию джинсовой куртки с юбкой, не боясь завершить образ денимовой сумкой.



Интересные образы ношения юбки / Фото с Vogue

С белой футболкой

Белая футболка – универсальный предмет гардероба, который можно сочетать с чем-либо. Надев ее с юбкой – заправьте внутрь, чтобы очертить линию талии и визуально удлинить силуэт.



Интересные образы ношения юбки / Фото с Vogue

С жакетом

Длинная юбка с жакетом смотрится несколько строго, впрочем, очень эффектно. Это идеальный аутфит для деловой встречи.



Интересные образы ношения юбки / Фото с Vogue

С пикатными деталями

Самая смелая итальянская инфлюэнсерша Кьяра Ферраньи, которая не боится обнажать на публике свою грудь – надела прозрачную трикотажную майку вместе с юбкой и массивными ботинками, создав брутальный образ.



Интересные образы ношения юбки / Фото с Vogue