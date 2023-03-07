5 лучших вещей, без которых вам не обойтись этой весной: стильная подборка

С наступлением весны каждая девушка хочет выглядеть стильно и эффектно. Тенденции на весенне-летний сезон показывают, что в нашем гардеробе должно найтись место для нескольких самых важных вещей, без которых невозможно представить свой образ.

Трендовые элементы гардероба – вещь довольно изменчивая, поскольку часто наряд "выстреливает" лишь на время, а впоследствии уже становится неактуальным, пишет 24 канал. Впрочем, наряд для весеннего сезона, уже от зимы набирающего обороты, лишь укрепил свой статус в мире моды.

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Следя за выходами знаменитостей и инфлюэнсеров, редакция Fashion 24 сделала подборку из 5 важнейших вещей, которые сформируют ваш трендовый гардероб этого сезона.

Черное пальто

Черное пальто всегда оставалось классической базой, которая должна быть в гардеробе каждой девушки. Впрочем, последние сезоны мы больше делали ставку на кремовые или серые пальто, а уже этой весной черное пальто занимает первенство среди всех цветов. Модель Гейли Бибер еще с зимы носит черное пальто, сочетающее кожаными лосинами, черной сумкой и очками.

Длинная юбка

Юбки макси длины – хит весны. Выбирайте материал, который вам больше нравится – это может быть костюмная ткань, атлас, кожа или деним.

Кроссовки Adidas Samba

Кроссовки бренда Adidas считается самой популярной обувью года. Их активно носят известные знаменитости и ведущие модные блоггеры.

Брюки карго

А вот самыми популярными брюками года считаются карго. И их тренд распространится не только на весенне-летний сезон, но и осенне-зимний. Дизайнеры начали создавать с объемными карманами не только брюки, но и юбки и платья.

Повязка на голову

Одним из самых актуальных аксессуаров этой весной стала повязка на голову. Инфлюэнсерки выбирают нейтральные цвета, довершая свои лаконичные кэжуальные или спортивные образы.