5 пар летней обуви, которая никогда не выйдет из моды: актуальная подборка

Украинки в этом году следят совсем не за модой. Именно поэтому в материале рассказываем вам о летней обуви, которая никогда не выйдет из моды.

Чаще всего в теплое время года мы выбираем открытую обувь, в которой нам будет комфортно.

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Многие украинские бренды не только возобновили работу и презентуют новые коллекции, но и помогают нашим военным. Выбирая для себя обувь, вы автоматически можете помочь ВСУ.

Летом рекомендуем вам обращать внимание на обувь с плоской подошвой. Они не только удобны, но и достаточно актуальны летом. Также присмотритесь к сандалиям на низкой подошве, без которых сложно обойтись летом.

Вьетнамки

Вьетнамки уже давно перестали быть исключительно пляжной обувью. Теперь все чаще эта обувь завершает городские образы. Вьетнамки на каблуке подходят к брючным костюмам, платьям и юбкам. На плоской подошве вьетнамки отлично смешиваются с классическими джинсами или шортами.



Летняя обувь, которая не выходит из моды / Фото из инстаграмма

Шлепанцы

Шлепанцы тоже не теряют своей актуальности. Модной до сих пор остается обувь с ремешками, которую называют биркенштоками. Выбирайте модели классического цвета, которые сможете соединить с любым нарядом.



Летняя обувь, которая не выходит из моды / Фото из инстаграмма

Босоножки на завязках

Если вы ищете классическую обувь с романтическими нотками, выбирайте босоножки на завязках. Поклонницы минималистичных образов могут выбрать изделия в черном и белом цвете, которые обертывают лодыжки. Также красиво смотрятся яркая обувь на ремешках, которую можно обвязать вокруг ноги несколько раз.



Летняя обувь, которая не выходит из моды / Фото из инстаграмма

Босоножки на каблуке

Босоножки – идеальная летняя обувь, которая удачно дополнит вам обычный или праздничный образ. До сих пор остаются актуальными модели с квадратным носком.



Летняя обувь, которая не выходит из моды / Фото из инстаграмма

Балетки

Выбирайте этим летом балетки с острым или квадратным носком. Среди разнообразных фасонов вы найдете стильные стеганные изделия или обычные кожаные модели. Балетки до сих пор остаются в моде и не сдают свои позиции. Балетки стали популярны в 1950-х благодаря иконе стиля Одри Гепберн. Знаменитость носила их с черной водолазкой, брюками и элегантными вечерними платьями.



Летняя обувь, которая не выходит из моды / Фото из инстаграмма