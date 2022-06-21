5 моделей и цветов купальников, которые никогда не выйдут из моды

Лето уже полностью вступило в свои права, а солнечные дни ежедневно становятся все более жаркими. Какой купальник выбрать в этом сезоне, не опираясь на тренды – смотрите дальше.

В этом году летний отпуск трудно назвать отдыхом, ведь нам совсем не до пляжей и загораний, впрочем, наши военные делают все для того, чтобы мы продолжали жить и не откладывали жизнь на потом.

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Кроме того, что в Украине уже открылось немало комплексов отдыха с бассейнами, оказавшиеся за рубежом беженцы также имеют возможность отдохнуть, особенно в странах с выходом к морю.

Если вы не бежите за трендами, а любите базовые элементы гардероба, рекомендуем вам обратить внимание на купальники, которые всегда будут в моде. Их фасон не зависит от сезонов и будет всегда актуален.

Из года в год даже ярые модницы все равно выбирают на пляж купальники, которые часто не имеют отношения к трендам, но все равно остаются на пике популярности.

Среди многих фасонов купальников из моды не выходят сплошные купальники, раздельные яркие одноцветные купальники, текстурные купальники, в клетку и на высокой посадке.

Текстурные

В клетку

Яркие

Сплошные

На высокой посадке