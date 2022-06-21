В этом году летний отпуск трудно назвать отдыхом, ведь нам совсем не до пляжей и загораний, впрочем, наши военные делают все для того, чтобы мы продолжали жить и не откладывали жизнь на потом.
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Кроме того, что в Украине уже открылось немало комплексов отдыха с бассейнами, оказавшиеся за рубежом беженцы также имеют возможность отдохнуть, особенно в странах с выходом к морю.
Если вы не бежите за трендами, а любите базовые элементы гардероба, рекомендуем вам обратить внимание на купальники, которые всегда будут в моде. Их фасон не зависит от сезонов и будет всегда актуален.
Из года в год даже ярые модницы все равно выбирают на пляж купальники, которые часто не имеют отношения к трендам, но все равно остаются на пике популярности.
Среди многих фасонов купальников из моды не выходят сплошные купальники, раздельные яркие одноцветные купальники, текстурные купальники, в клетку и на высокой посадке.
Текстурные
В клетку
Яркие
Сплошные
На высокой посадке