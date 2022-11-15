5 хитов на весенне-летний сезон: подборка вещей, которые вам понадобятся в теплое время

В сентябре проходили Недели моды, на которых бренды представили коллекции на весенне-летний сезон. Проведя подробный анализ вещей, уже сейчас можно составить основную часть того, что станет популярным в новом сезоне.

В весенне-летнее время актуальным будет кружево, фигурные силуэты, потертый деним и еще несколько интересных вещей.

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Топ-5 главных трендов весенне-летнего сезона сформированы на основе всех показов и вещей, которые демонстрировали на показах знаменитые дизайнеры.

Кружево

Деликатное кружево становится одним из главных трендов грядущего сезона. Бренды дополнили кружевом миниплатье, а также презентовали кружевной total look, напоминающий женскую одежду Викторианской эпохи.



Трендовые вещи на весенне-летний сезон / Фото с Vogue



Трендовые вещи на весенне-летний сезон / Фото с Vogue

Фигурные силуэты

В новом сезоне появятся немалые объемы на наряде. Фартингейл, используемый в западной европейской женской одежде в XVI и XVII веках для поддержки юбки желаемой формы, находит свое олицетворение в тенденциях сезона весна-лето 2023.



Трендовые вещи на весенне-летний сезон / Фото с Vogue



Трендовые вещи на весенне-летний сезон / Фото с Vogue

Потертый деним

Денимовые вещи с нами каждого сезона, впрочем в весенне-летнее время стоит обратить внимание на потертый деним. Эти вещи будут напоминать вам эстетику нулевых.



Трендовые вещи на весенне-летний сезон / Фото с Vogue



Трендовые вещи на весенне-летний сезон / Фото с Vogue

Анатомия

В весенне-летних вещах найдется много вещей с эстетикой женского тела. И здесь дело не в прозрачных вещах, а в нарядах, имитирующих тело с помощью эффекта trompe l'oei. Schiaparelli нарисовали женскую фигуру на пальто и платьях и перенесли изображение руки, рта или глаз на всевозможные аксессуары, а Balmain представили платья с изображениями мировых художников.



Трендовые вещи на весенне-летний сезон / Фото с Vogue



Трендовые вещи на весенне-летний сезон / Фото с Vogue

Футуризм

Культовое платье от Coperni, которое создали во время шоу прямо на обнаженной Белли Хадид – это и есть часть футуризма на весенне-летний сезон. Со своей стороны Loewe заигрывали с пиксельной одеждой, которая выглядит как реальная одежда.



Трендовые вещи на весенне-летний сезон / Фото с Vogue



Трендовые вещи на весенне-летний сезон / Фото с Vogue