У весняно-літню пору актуальним буде мереживо, фігурні силуети, потертий денім та ще кілька цікавих речей.

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Топ-5 головних трендів весняно-літнього сезону сформовано на основі всіх показів та речей, які демонстрували на показах знамениті дизайнери.

Мереживо

Делікатне мереживо стає одним з головних трендів прийдешнього сезону. Бренди доповнили мереживом мінісукню, а також презентували мереживний total look, яке нагадує жіноче вбрання Вікторіанської епохи.



Трендові речі на весняно-літній сезон / Фото з Vogue



Трендові речі на весняно-літній сезон / Фото з Vogue

Фігурні силуети

У новому сезоні з’являться чималі об’єми на вбранні. Фартингейл, що його використовували в західному європейському жіночому одязі в XVI та XVII століттях для підтримки спідниці бажаної форми, знаходить своє уособлення в тенденціях сезону весна-літо 2023.



Трендові речі на весняно-літній сезон / Фото з Vogue



Трендові речі на весняно-літній сезон / Фото з Vogue

Потертий денім

Денімові речі з нами кожного сезону, втім у весняно-літню пору варто звернути увагу на потертий денім. Ці речі нагадуватимуть вас естетику нульових.



Трендові речі на весняно-літній сезон / Фото з Vogue



Трендові речі на весняно-літній сезон / Фото з Vogue

Анатомія

У весняно-літніх речах знайдеться чимало речей з естетикою жіночого тіла. І тут справа не в прозорих речай, а у вбранні, яке імітує тіло за допомогою ефекту trompe l'oei. Schiaparelli намалювали жіночу фігуру на пальті й сукнях і перенесли зображення руки, рота або очей на різноманітні аксесуари, а Balmain представили сукні із зображеннями світових художників.



Трендові речі на весняно-літній сезон / Фото з Vogue



Трендові речі на весняно-літній сезон / Фото з Vogue

Футуризм

Культова сукня від Coperni, яку створили під час шоу просто на оголеній Беллі Хадід – це і є частина футуризму на весняно-літній сезон. Зі свого боку Loewe загравали з піксельним одягом, яке виглядає як реальне вбрання.



Трендові речі на весняно-літній сезон / Фото з Vogue



Трендові речі на весняно-літній сезон / Фото з Vogue