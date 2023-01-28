5 базовых вещей, которые должны быть в гардеробе у каждой девушки

28 января 2023, 20:34
Читати новину українською

Источник:

NV Life

Несмотря на все трендовые вещи в вашем гардеробе, вам следует иметь несколько вещей, относящихся к базе. Именно этот наряд поможет вам выглядеть стильно каждый день.

Если вы любите классику в одежде, то именно эти "вечные" вещи, не имеющие срока годности вам пригодятся. Они постоянно остаются актуальными вне зависимости от сезона.

Читайте также 6 бюджетных покупок, с которыми вы будете выглядеть дорого: модные секреты

Кроме того, трендовые вещи не всем подходят. Часто наряд бывает дорогим и быстротечным, поскольку супермодные вещи через некоторое время заменяются на другие элементы гардероба.

Инвестиция в базовый гардероб позволит создать немало стилизаций, которые вы сможете дополнять уже любимыми или трендовыми вещами. Какие классические вещи вам нужно иметь в своем шкафу читайте в материале.

Кремовый свитер

Хороший базовый свитер – это хорошая инвестиция в ваш гардероб. Кремовый цвет выглядит дорого и изысканно. Француженки в большинстве своем предпочитают белые свитера в полоску, впрочем с кремовым свитером можно создать гораздо больше образов.

Черное пальто

Длинное чёрное пальто – это классика, которая никогда не выйдет из моды. Такие пальто есть у всех мировых модниц. Известная модель Гейли Бибер уже успела показать два образа в черном пальто – на зиму и весну, поэтому позаботьтесь о том, чтобы в вашем гардеробе была эта стильная верхняя одежда.

Структурированный жакет

Уже несколько лет структурированный жакет не выходит из моды. Девушки дополняют блейзером свои образы в любой сезон. Кроме того, жакеты хорошо смотрятся в стилизации платья с обувью на каблуке и вместе со свитшотом, джинсами и кроссовками.

Классический деним

Деним синего цвета – универсальная вещь, которая должна быть в гардеробе у каждой девушки. Такие джинсы сочетаются с любой одеждой и обувью.

Украшения

Ничто так успешно не дополнит наш образ как украшения. Они могут быть массивными или минималистичными, но аксессуары всегда должны завершать ваши аутфиты. Делайте ставку на золотой или серебряный цвет.

 

Автор: Юлія Турелик