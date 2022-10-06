5 антитрендов, которые мгновенно испортят ваш образ: что нужно выбросить из гардероба

Каждой из нас время от времени следует заглядывать в свой гардероб, чтобы произвести определенную ревизию одежды. Важно понимать, какие вещи базовые и никогда не выйдут из моды, какие трендовые – в которых есть определенный срок популярности, а какие – враги стиля, которые могут мгновенно испортить ваш образ.

Украинская стилистка Яна Платонова не только публикует сообщения о неправильных словах в fashion-индустрии, которые мы часто употребляем, но и показывает антитрендовые вещи, абсолютно не восприимчивые, если вы хотите трендово выглядеть.

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Она поделилась со своими поклонниками пятью вещами, которые убивают ваш стиль и делают его дешевым.

Односторонние принты

"Речь о таких случаях. Обратите также внимание, как грубо выглядят швы. Это все вместе выглядит очень неудачно и дешево. Будьте внимательны при выборе вещей с принтом, особенно, если принт яркий", – отметила стилистка.



Антитрендовые вещи 2022 / Фото с Instagram

Помпезные золотые украшения

"Довольно часто замечаю, как женщины выбирают подобные украшения на каждый день. Многие вообще не снимают такие серьги и кольца, независимо от образа и обстоятельств, тем самым недооценивая влияние деталей на общее впечатление и стиль в целом. Если в вашем ящике с украшениями есть что-то похожее, я очень советую более подробно углубиться в тему современных украшений", – рассказала Яна Платонова.



Антитрендовые вещи 2022 / Фото с Instagram

Перфорация на обуви

"Уверенно и со всей ответственностью могу сказать, что где-то в 90% случаев перфорация является той деталью, которая указывает на неактуальность пара. Исключения, конечно, есть, но они лишь подчеркивают правило. Будьте внимательны, потому что удачная обувь может вывести стиль на новый уровень, а неудачный, наоборот, испортит самый продуманный образ", – заявила стилистка.



Антитрендовые вещи 2022 / Фото с Instagram

Выкрашенные потертости на джинсах

По словам Яны Платоновой, красиво и стильно выглядят аутентичные потертости на джинсах, которые словно появились с течением времени, пока вы их носили. Слишком контрастные потертости выглядят искусственно и чаще всего сопровождаются устаревшим или неудачным кроем. Кроме того, стилистка отмечает, что такие освещенные пятна действуют как хайлайтер на лице – увеличивают зону, где расположены.



Антитрендовые вещи 2022 / Фото с Instagram

Джеггинсы

"Запоминайте тревожные признаки: тонкая ткань (которая раз растянется на коленях), резинка, контрасные швы. В общем я бы хотела подчеркнуть, что любая имитация в стиле редко заканчивается удачно. Все, что застряло где-то посередине, имеет сомнительный успех . Например, очень смешно выглядит скрещение спортивной и более формальной обуви", – добавила Яна Платонова.



Антитрендовые вещи 2022 / Фото с Instagram