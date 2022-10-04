Самые большие враги стиля: 5 вещей, которые сделают ваш образ антитрендовым

Каждый сезон мы узнаем об антитрендовых вещах, которые уже не в моде и могут испортить наш образ. Однако у каждого из нас в гардеробе есть вещи, которые мы еще пытаемся застилизовать в аутфит, а они могут моментально сделать аутфит непривлекательным.

Многие девушки имеют в своем гардеробе вещи, которые далеки от стиля или просто откровенной безвкусицей. Украинская стилистка Яна Платонова не рекомендует покупать некоторые вещи, которые портят гардероб и советует как можно быстрее очистить свои гардеробы от них.

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По ее словам, в 90% случаев стиль выстраивается и шлифуется путём упрощения, а не наоборот.

Вещи, которые называют врагами стиля, негативно влияют на наш гардероб и в целом на образы. Врагами стиля могут быть вполне конкретные вещи, способы совмещения вещей, привычки и предубеждения.

Бежевые колготки и чулки, очень заметные

"Вся суть телесных колготок и чулок в том, чтобы они «сливались» с оттенком вашей кожи и невесомо окутывали ножки. Для этого следует выбирать максимально приближенные к цвету ваших ног матовые оттенки и плотность от 7 до 15 den, в крайнем случае – 20 den Если бежевые колготки или чулки очень плотные, гораздо темнее вашей кожи и блестящие, то это негативно повлияет на ваш образ и стиль», – отметила стилистка.



Антитрендовые вещи, портящие образ / Фото с Instagram

Резинки

Резинки по низу блуз, свитшотов или футболок тоже очень негативно влияют на образ, ведь эта вещь визуально все портит. К тому же, такие вещи не модны или стильны.



Антитрендовые вещи, портящие образ / Фото с Instagram

Фиксаторы

Фиксаторы на рубашках или жакетах также могут сделать ваш образ очень старомодным. И если фиксаторы на рубашках вы можете спрятать под кардиган, то жакеты с фиксатором – это ваш самый враг стиля, который мгновенно испортит весь образ.



Антитрендовые вещи, портящие образ / Фото с Instagram

Фейки

"Если очень реалистичные фейки – это самообман и колокольчик, что терапия с психологом может быть не лишняя, то откровенные фейки – это просто безвкусица. Нравится какая-то конкретная форма? Сейчас есть огромное количество альтернатив в разных ценовых категориях. Быть, а не сдаваться – вот , что никогда не выйдет из моды", – отметила Яна Платонова.



Антитрендовые вещи, портящие образ / Фото с Instagram

Спортивные костюмы

Спортивные костюмы достаточно актуальны и нужны в холодное время года, если они одноцветные и из правильного материала. А вот велюровые изделия щедро декорированы стразами – откровенная безвкусица.



Антитрендовые вещи, портящие образ / Фото с Instagram