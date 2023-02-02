4 ярких свитера на зиму: эффектные сочетания показывает француженка Жюли Феррери

Французская инфлюэнсерша Жюли Феррери даже зимой радует своих поклонников стильными образами. Блогер живет на острове Корсика, в солнечном городе Аяччо, а в холодное время года добавляет цвета из-за отсутствия постоянного солнца благодаря ярким цветам, которые вы еще можете примерить в феврале.

Архитектор и блоггер из Франции уже давно ведет свой модный блог в инстаграмме. Девушка диктует тренды многим модницам. На ее личную страницу подписано более полумиллиона девушек со всего мира, вдохновляющихся модными сетами Жюли.

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Летом девушка выбирает вещи нейтральных цветов, простого кроя и из натуральных материалов, а вот зимой предпочитает яркие цвета. Как настоящая француженка, Жюли умеет создать безупречный наряд из хорошо сочетающихся между собой лаконичных элементов гардероба.

В феврале мы еще будем активно пользоваться свитерами, поэтому не упустите возможность создать интересный образ и добавить нотки яркости в серый зимний день.

Глядя на образы инфлюэнсерши внутри просыпается вдохновение для создания таких модных аутфитов из базовых вещей, которые есть в гардеробе у каждой девушки.

В последний месяц зимы советуем обратить внимание на стильный зеленый цвет, который уже весной станет очень популярным, на оранжевое изделие, серый и в клетку веши. Свои милые, яркие свитера Жюли дополняет классическими mom джинсами голубого цвета, синими клешами, широкими светлыми джинсами и изделием из белого денима.