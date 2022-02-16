4 элемента, которые вам стоит добавить в свой гардероб в 2022 году

Мода из сезона в сезон не меняются слишком кардинально, впрочем дизайнеры постоянно добавляют интересные элементы гардероба, которые модные инфлюенсеры охотно внедряют в свои образы. Без каких четырех вещей нам не обойтись в 2022 году – читайте далее.

Для каждой девушки привлекательный внешний вид – важный нюанс даже в повседневной жизни. С началом весны все модницы хотят выглядеть оригинально, удивляя всех подчеркнутым чувством стиля, поэтому советуем вам присмотреться к вещам, которые будут особенно популярными в 2022 году.

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Массивное колье

На каждом показе ювелирные изделия появляются в различных формах и цветах. Массивное ожерелье было популярным в 1990-х годах, коллекции SS22 не обошли этот аксессуар вниманием. Благодаря своему виду ожерелье может довершить любой будничный образ или добавить особой изюминки праздничному аутфиту.



Стильные вещи на 2022 год / Фото из Costume

Мини-юбка

Кажется, о тренде на мини-юбки уже знают все. Miu Miu настолько раскрутили свое изделие в паре с укороченной голубой рубашкой и бежевым бра, что не заметить тенденцию было просто невозможно.

Короткие юбки в своих коллекциях представили Prada и Fendi. Этот элемент гардероба уже с весны будет набирать большие обороты.



Стильные вещи на 2022 год / Фото из Costume

Бомбер

В 2022 году в моду возвращается бомбер с новым размахом. Характерная куртка для студентов американских колледжей появилась в коллекции Celine. Изделие идеально подойдет для переходного периода, когда в пуховике уже жарко, а в тренче еще холодно.



Стильные вещи на 2022 год / Фото из Costume

Бархат

Бархат часто ассоциируется с модой 1970-х годов. Бренд Gucci презентовал во время своего показа в Нью-Йорке немало вещей с бархатом. Обращайте внимание на нежные платья, юбки или жакеты, которые смогут удачно дополнить ваши образы.



Стильные вещи на 2022 год / Фото из инстаграма