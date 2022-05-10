44-летний сын бывшего министра юстиции Александра Лавриновича сообщил о смерти любимой жены еще в воскресенье, 8 мая. Причину смерти мужчина не назвал.

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Известный юрист Максим Лавринович опубликовал в своем инстаграмме черно-белое фото жены. Светлана Лавринович ушла из жизни в 36-летнем возрасте.

"Прощай моя милая. До встречи", - написал Лавринович.

Известно, что прощание с супругой состоится на Кипре. Там Светлана провела последние дни. В последнюю дорогую женщину смогут провести друзья и родственники в среду, 11 мая, в Лимасоле.

Наша любовь и жизнь, Светлана, не проснулась вчера утром,

– щемяще написал в инстаграм-сторез мужчина женщины.



Из жизни ушла Светлана Лавринович / Фото из инстаграм-сторез

Светлана Лавринович была издательством глянцев L'Officiel Austria, L'Officiel Monaco и L'Officiel Cyprus. Австрийское издание сообщило о смерти издательства на сайте и выразили свои соболезнования.

"Светлана Лавринович была провидцем во всех смыслах этого слова. Я до сих пор помню тот день, когда она сказала мне, что хочет основать L'Officiel Austria. Она была полна энтузиазма и огня для своего проекта, который она создала с нуля. Всегда заразительна и одновременно невероятно сердечна и чувствительна", – вспоминает Елена Якл, управляющий директор L'Officiel Austria.



Умерла Светлана Лавринович / Фото с глянца L'Officiel Austria

Что известно о личной жизни Светланы Лавринович

Несмотря на свою публичную деятельность, о личной жизни женщины известно немного. Все ее профили в соцсетях были закрыты. Украинцы знают женщину через ее известного мужа – сына Александра Лавриновича – бывшего члена Партии регионов, который был министром юстиции Украины в 2010 – 2013 годах и председателем Высшего совета юстиции Украины в 2013 – 2014 годах.

Максим Лавринович с 2004 года - партнер юридической фирмы Lavrynovych and Partners. Личную жизнь со Светланой Лавринович мужчина не освещал в соцсетях.



Умерла Светлана Лавринович / Фото с глянца L'Officiel Austria



Умерла Светлана Лавринович / Фото с глянца L'Officiel Austria