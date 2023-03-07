Шапка бини, берет и кепка: трендовые головные уборы на весну

Головные уборы весной – это прекрасное дополнение к нашей верхней одежде и возможность разнообразить образы. Какие головные уборы на пике популярности весной читайте в материале.

Если зимой головной убор очень важен, чтобы защитить волосы от ветра, снега и минусовой температуры, то весной головные уборы – это, скорее, интересное дополнение к образам. Они помогают проявить индивидуальность.

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Шапка бини

Если в апреле и мае можно обойтись без шапки, то еще в марте придется дополнить свои образы. Самыми популярными остаются модели в классических цветах, впрочем, если вы хотите разбавить свой аутфит, примерите яркую шапку, как это сделала модель Эмили Ратажковски.

Берет

Весной идеально подходят к пальто береты, которые внушают французскую эстетику. Эффектные береты черного цвета прекрасно сочетаются с пальтами в тон или стеганными куртками светлых оттенков.

Кепка

Бейсболка – постоянный головной убор на весенний период. Ею можно дополнить любую верхнюю одежду – от курток-кожанок и бомберов до тренчей и джинсовок.