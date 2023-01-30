3 лучшие сумки, которые должны быть в гардеробе у каждой девушки

Сумка – это один из самых важных аксессуаров для девушки. С помощью сумки можно составить множество образов и удачно дополнить свой look. Какие 3 сумки лучше всего подойдут для любого сезона – смотрите в материале.

В гардеробе каждой модницы должны быть 3 базовые сумки, которые сочетаются со всем и в любой период года, пишет 24 канал. Fashion 24 выбрал в подборку сумку-тоут, сумку хобо и классический вариант в черном цвете.

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Сумка-тоут

Сумка тоут считается вневременным тренодом. Она лаконична и вместительна, поэтому идеально подходит для ежедневного выбора. Кроме того, сумки-тоуты хорошо сочетаются с любым образом – платьем, брючным костюмом или базовой стилизации водолазки с джинсами. Выбирайте под верхнюю одежду зимой сумки нейтральных цветов, а вот весной можете дополнять образы цветными моделями.

Сумка-хобо

Казалось бы, что сумка-хобо уже перешла свой пик популярности и уступила место другим моделям, однако это не так. Знаменитости так сильно полюбили миниверсию сумки Bottega Veneta Mini Jodie, что до сих пор продолжают ее носить.

Классическая сумка

Ну и куда без классической сумки, которая является нашей волшебной палочкой в довершении образов. Выбирайте свою универсальную сумку, которая прослужит несколько лет. Цвет сумки должен быть базовым, чтобы дополнять все ваши самые разные образы, поэтому советуем остановиться на классическом черном.