Как стильно носить худи: 28 идей, которые понравятся каждой девушке

В осеннее время года худи стали одним из базовых элементов гардероба. Благодаря капюшону и мягкому хлопковому трикотажу у них достаточно тепло в холодное время. Худи уже давно перестали быть элементом спортивного стиля, поэтому с ними можно создать немало стильных образов.

Вы могли заметить, что даже самые популярные модели и streetstyle звезды делают ставку на комфорт, пишет 24 канал. Именно поэтому Белла Хадид, Гейли Бибер, Кайя Гербер, Леони Ганне и многие другие знаменитости попадают в объективы папарацци в состоящих из худы образах.

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Фешионисты совмещают их с кроссовками, сапогами на каблуке, ботинками, кедами, дополняя косухой, тренчем, пальто или дубленкой.

Выбирая цвет худи, то, прежде всего, остановите свое внимание на классических цветах, хотя яркие худые также охватывают все грани палитры, которые подойдут вам в холодное время. Лавандовый цвет считается этой осенью самым популярным, так что можете сделать акцент именно на таком нежном оттенке. А вот ярко-розовый – тренд 2023 года, так что забегая вперед, можете приобрести худы именно в таком цвете.

С чем носить худи этой осенью

Все чаще можно заметить, как модницы на улицах города дополняют худи пальто простого кроя. Расслабленность образа добавляют кроссовки и бейсболка, которую чаще всего одевают под такое сочетание.

Также худи носят с кожаными куртками оверсайз. Такой вариант является самым популярным. К куртке модницы подбирают классические голубые или чёрные джинсы или джогеры. Модель Кендалл Дженнер даже одевает худы под черные брюки и сапоги на каблуке.

Для повседневных прогулок идеально подойдет жилетка. Носите ее со спортивными костюмами, джинсами, леггинсами и добавляйте в образ интересные аксессуары в виде очков или кепки.

Модницы также любят носить худи с жакетами. Впрочем помните, что для того, чтобы образ не выглядел нелепым, ваш жакет должен быть размера оверсайза. Начинающим такого аутфита следует начинать стилизацию образа с добавлением только двух цветов – черного низа и верха в виде верхней одежды и цветной худи.

Худы также сочетают с юбками, однако такой вариант достаточно рискован, если у вас нет опыта в грамотной стилизации. Прежде чем примерить такой look, присмотритесь к тому, как худы с юбкой плиссе или кожаной носят звезды стритстайла.



Стильные образы с худи на осень 2022 / Фото с Instagram



Стильные образы с худи на осень 2022 / Фото с Instagram



Стильные образы с худи на осень 2022 / Фото с Instagram



Стильные образы с худи на осень 2022 / Фото с Instagram



Стильные образы с худи на осень 2022 / Фото с Instagram



Стильные образы с худи на осень 2022 / Фото с Instagram



Стильные образы с худи на осень 2022 / Фото с Instagram



Стильные образы с худи на осень 2022 / Фото с Instagram



Стильные образы с худи на осень 2022 / Фото с Instagram