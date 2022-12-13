Стильная одежда в холодное время: 27 стильных образов на каждый день

Зимой нам сложнее всего подобрать для себя образ, который будет не только стильным, но и теплым. Советуем вам вдохновиться стильными аутфитами модниц, которые помогут создать интересный образ для будничной или праздничной прогулки.

Зимний гардероб немыслим без теплых вещей. Свитер – базовая вещь в создании базового аутфита на зиму. Впрочем, сочетание свитера и джинсов очень простое и банальное, поэтому иногда хочется разбавить образ интересными акцентами.

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Украинская стилистка собрала в своем инстаграмме подборку 27 стильных образов, которые можно примерить зимой.

Прежде всего позаботьтесь о верхней одежде, которая будет согревать вас в морозный день. Сейчас в тренде дубленки классических цветов разных длин – авиатор или удлиненная ниже колен, шубы из меха и пуховики.

Не забывайте о комфортной обуви, в которой вам будет удобно передвигаться. Лучше всего выбирать на зиму сапоги на массивной платформе на низком ходу, впрочем если вы любите создавать образы с платьями, юбками и брючными костюмами, то добавьте сапоги к коленям на каблуке.

Чтобы создать стильный зимний look, ваш гардероб должен состоять из теплого однотонного свитера, базовых голубых джинсов, черных классических и кожаных брюк, юбки миди, лонгслива, трикотажного костюма, качественной сумки и актуальной верхней одежды.

В подборке образов собраны аутфиты из базовой одежды, поэтому его можно довольно легко повторить.



Стильные образы на зиму 2022 / Фото с Instagram



Стильные образы на зиму 2022 / Фото с Instagram



Стильные образы на зиму 2022 / Фото с Instagram



Стильные образы на зиму 2022 / Фото с Instagram



Стильные образы на зиму 2022 / Фото с Instagram



Стильные образы на зиму 2022 / Фото с Instagram



Стильные образы на зиму 2022 / Фото с Instagram



Стильные образы на зиму 2022 / Фото с Instagram



Стильные образы на зиму 2022 / Фото с Instagram