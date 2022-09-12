Осенний минимализм: 24 безупречных образа в фотографиях

Удачно одеться в минималистичный наряд – признак хорошего стиля и высокого мастерства. Гамма нейтральных цветов никогда не выходит из моды, а лишь уверенно покоряет гардеробы модниц.

Все знают, что минималистичная одежда – это стильно, лаконично и всегда уместно. Черный, серый и коричневый – одни из самых популярных цветов, активно используемых для формирования повседневного стиля.

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Если вы любите сдержанные цветовые оттенки, то приобретите себе на осень капсулу важных элементов гардероба, из которых будете составлять стильные образы.

Идеальным капиталовложением в осенний гардероб из верхней одежды станет коричневое пальто, которое вы сможете носить с джинсами или брюками. Также обратите внимание на черный свитшот или серый свитер.

Не забывайте осенью о платьях нейтральных цветов, которые выглядят сдержанно и дорого. Присмотритесь к сочетанию брюк и кардигана одного цвета или носите брючный костюм, который подойдет для офисного стиля.

Обратите внимание на низ своего аутфита. Выбирайте на осень брюки черного или серого цвета, которые можно дополнить лоферами или кроссовками. Не забывайте добавлять аксессуары – ремни, сумки-тоуты или клатчи.

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Минималистичные осенние образы / Фото с Instagram



Минималистичные осенние образы / Фото с Instagram



Минималистичные осенние образы / Фото с Instagram



Минималистичные осенние образы / Фото с Instagram



Минималистичные осенние образы / Фото с Instagram



Минималистичные осенние образы / Фото с Instagram



Минималистичные осенние образы / Фото с Instagram



Минималистичные осенние образы / Фото с Instagram