Усі знають, що мінімалістичне вбрання – це стильно, лаконічно і завжди доречно. Чорний, сірий та коричневий – одні з найпопулярніших кольорів, які активно використовуються для формування повсякденного стилю.

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Якщо ви любите стримані відтінки кольорів, то придбайте собі на осінь капсулу важливих елементів гардероба, з яких будете складати стильні образи.

Ідеальним капіталовкладенням в осінній гардероб з верхнього одягу стане коричневе пальто, яке ви зможете носити з джинсами чи штанами. Також зверніть увагу на чорний світшот чи сірий светр.

Не забувайте восени про сукні нейтральних кольорів, які виглядають стримано та дорого. Придивіться до поєднання штанів та кардигана одного кольору або ж носіть штанний костюм, який підійде для офісного стилю.

Зверніть увагу на низ свого аутфіту. Обирайте на осінь штани чорного або сірого кольору, які зможете доповнити лоферами чи кросівками. Не забувайте додавати аксесуари – ремені, сумки-тоути чи клатчі.

Пропонуємо вам переглянути 24 бездоганних образи на осінь, які заслуговують вашої уваги.



Мінімалістичні осінні образи / Фото з Instagram



Мінімалістичні осінні образи / Фото з Instagram



Мінімалістичні осінні образи / Фото з Instagram



Мінімалістичні осінні образи / Фото з Instagram



Мінімалістичні осінні образи / Фото з Instagram



Мінімалістичні осінні образи / Фото з Instagram



Мінімалістичні осінні образи / Фото з Instagram



Мінімалістичні осінні образи / Фото з Instagram