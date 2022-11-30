Где купить стильный свитер от украинских брендов: 15 лучших изделий

Свитер – едва ли не самый важный элемент в создании уютного зимнего образа. С наступлением первых холодов мы достаем из гардероба базовую вещь – теплый свитер. Что рекомендуют приобрести в этом сезоне украинские бренды – смотрите в материале.

Свитер не только согревает в холодный день, но и обеспечивает комфорт во время ношения, а трендовый крой и цвет поможет вам выглядеть модно и стильно, пишет 24 канал.

Стильная верхняя одежда на зиму: 15 лучших пуховиков от украинских брендов

Этой зимой советуем вам обращать внимание на свитера с воротником, которые утратили свою популярность, черно-белые свитера в полоску, теплые свитера с горловиной и новомодный свитер с подертостями.

Такие свитера можно легко сочетать с джинсами, брюками и лосинами, или с юбками и теплыми шортами.

Модный свитер – это неизменная вещь в гардеробе на холодное время года, поэтому Fashion 24 собрал подборку самых стильных изделий от украинских брендов. Эти свитера настолько стильны, что их хочется одевать каждый день.

Если вы любите классику и минимализм, делайте ставку на базовые цвета, которые легко сочетать с голубыми джинсами, серыми брюками или черными кожаными изделиями.

Если вам хочется добавить своему образу яркой изюминки, делайте ставку на насыщенные оранжевые, синие и зеленые цвета.

Otaje brand

Coosh. Wear

Wool Happen

Cher 17

Fashionista