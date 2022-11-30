Светр не лише зігріває в холодний день, але й забезпечує комфорт під час носіння, а трендовий крій та колір допоможе вам виглядати модно і стильно, пише 24 канал.

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Цієї зими радимо вам звертати увагу на светри з коміром, які ще втратили своєї популярності, чорно-білі светри у смужку, теплі светри з горловиною та новомодний светр з подертостями.

Такі светри можна легко поєднати з джинсами, штанами та лосинами, або ж зі спідницями та теплими шортами.

Модний светр – це незмінна річ у гардеробі на холодну пору року, саме тому Fashion 24 зібрав добірку найстильніших виробів від українських брендів. Ці светри настільки стильні, що їх хочеться одягати щодня.

Якщо ви любите класику та мінімалізм, робіть ставку на базові кольори, які зможете легко поєднувати з блакитними джинсами, сірими штанами чи чорними шкіряними виробами.

Якщо ж вам хочеться додати своєму образу яскравої родзинки, робіть ставку на насичені помаранчеві, сині та зелені кольори.

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